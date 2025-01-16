Çetinkaya'dan POMEM Kursuna Destek - Son Dakika
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Çetinkaya'dan POMEM Kursuna Destek

Çetinkaya\'dan POMEM Kursuna Destek

Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, POMEM hazırlık kursunu ziyaret ederek gençlere moral verdi.

16.01.2025 17:16
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Akademi Spor Kulübünün Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) hazırlık kursuna ziyaret gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Çetinkaya parkur testine katılarak gençlere destek ve moral verdi.

Çetinkaya, kursiyerlerle sohbet ederek kurs süreci hakkında bilgi aldı. Sporun ve eğitimin önemine dikkati çeken Çetinkaya, POMEM sınavlarına hazırlanan gençlere başarı dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, Türkiye'nin güvenliği, huzuru ve kamu düzeninin sağlanmasında emniyet teşkilatının üstlendiği göreve değinen Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Polislik, cesaret, disiplin ve fedakarlık gerektiren onurlu bir meslektir. Milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan polislerimiz, toplumun düzenini koruyan en önemli yapı taşlarından biridir. Bu kutsal görevi yerine getirme arzusuyla çalışan gençlerimizin heves ve azmini görmek bizleri gururlandırıyor. Karabük Belediyesi olarak gençlerimizin bu yolda her zaman yanlarında olacağız."

Çetinkaya, gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması adına bu tür projelere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çetinkaya'dan POMEM Kursuna Destek - Son Dakika

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