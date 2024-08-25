Ceuta'da düzensiz göçmen akınında 15'ten fazla çocuk yüzerek İspanya'ya geçti - Son Dakika
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Ceuta'da düzensiz göçmen akınında 15'ten fazla çocuk yüzerek İspanya'ya geçti

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan denizden düzensiz göçmen akınında 15'ten fazla çocuğun yüzerek İspanya tarafına geçtiği bildirildi. Ceuta özerk kenti başkanı Juan Vivas, merkezi hükümete acil yardım çağrısı yapmıştı.

25.08.2024 19:51
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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da, bu sabaha karşı yaşanan denizden düzensiz göçmen akınında 15'ten fazla çocuğun yüzerek İspanya tarafına geçtiği bildirildi.

Ceuta yerel yönetimi tarafından İspanyol basınına verilen bilgilerde, sabah erken saatlerde yoğun sisi fırsat bilen kalabalık bir grup düzensiz göçmenin yüzerek İspanya'ya geçmeye çalıştığı belirtildi.

Yetkililer, düzensiz göçmenlerin çoğunluğunun İspanya jandarmasınca Fas tarafına "geri püskürtüldüğünü" ancak sayıları tam olarak bilinmemekle birlikte 15'ten fazla çocuk yaşta düzensiz göçmenin, Ceuta'ya giriş yaptığını aktardı.

Bölgeye son dönemlerde düzensiz göçmen akını hızlanırken, 22 Ağustos'ta da 350 kadar düzensiz göçmenin yüzerek sınırı geçmeye çalıştığı, 4 çocuk ve 12 yetişkinin yasa dışı yollardan giriş yaptığı duyurulmuştu.

Ceuta özerk kenti başkanı Juan Vivas, 23 Ağustos'ta basına yaptığı açıklamada, kentteki düzensiz göçmenler için ayrılan barınma merkezlerindeki doluluk oranının yüzde 422'nin üzerinde olduğundan şikayet etmişti.

Vivas, merkezi hükümete acil yardım çağrısı yapmıştı.

Resmi verilere göre 230'u sadece ağustosta olmak üzere yıl boyunca 650'den fazla düzensiz göçmen Ceuta'ya giriş yaptı.

Diğer yandan, Kuzey ve Batı Afrika kıyılarından İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akını son bir yılda yüzde 66,2 artarken, Kanarya Adaları grubu en çok göçmen alan yer olarak öne çıkıyor.

İspanya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 1 Ocak-15 Ağustos tarihlerinde 22 bin 304'ü Kanarya Adaları'na olmak üzere, İspanya'ya toplam 31 bin 155 düzensiz göçmen giriş yaptı.

Başbakan Pedro Sanchez, düzensiz göçe karşı önlemler bulmak için 27-29 Ağustos'ta Moritanya, Senegal ve Gambiya'yı ziyaret edecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ceuta'da düzensiz göçmen akınında 15'ten fazla çocuk yüzerek İspanya'ya geçti - Son Dakika
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