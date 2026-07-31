Ceuta\'da Göçmen Krizi: Sert Önlemler Gündemde

Son iki günde Ceuta'ya gelen on binlerce düzensiz göçmen Avrupa'nın travmasını tetikledi. İspanya Başbakanı Sanchez önlemlerin artırılacağını belirtirken Schengen tartışmaları başladı.Fas'tan İspanya'nın Afrika'daki toprağı Ceuta'ya on binlerce düzensiz göçmenin akın etmesinin ardından çok sayıda Avrupalı lider göç konusunda daha sert önlemler alınması çağrısında bulundu.

Cuma günü Ceuta'yı ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaşanan göç dalgasını bir "saldırı" ve "İspanya'nın toprak bütünlüğüne yönelik ihlal" olarak nitelendirdi. Sosyalist lider, bölgede yaşayan yaklaşık 85 bin kişiye de Madrid'in "tam desteğini" taahhüt etti.

Geçmişte daha kucaklayıcı bir göç politikasını savunan Sanchez, Ceuta'daki açıklamasında, "Tüm İspanya sizin yanınızda. Bu durumun sorumluluğunu üstleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Fas sınırında güvenliği artırmaya yönelik yeni tedbir alacaklarını da dile getiren İspanya Başbakanı, bu kapsamda göçmenlerin Ceuta'ya yüzerek gelmesini önlemek için yüzer şamandıralar kurulacağını ve düzensiz yollardan giren göçmenlerin iade işlemlerini hızlandıracak prosedürlerin hayata geçirileceğini belirtti.

Sanchez, çok sayıda göçmenin Fas'a döndüğünü de sözlerine ekledi. İspanya İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte Ceuta'ya ulaşan yaklaşık 60 bin düzensiz göçmenden 37 bin 500'ü Fas'a döndü.

Yetkililer, deniz ve karadan, İspanya toprağı Ceuta'ya ulaşmaya çalışırken en az 41 kişinin de hayatını kaybettiğini, bunların büyük çoğunluğunun boğularak öldüğünü bildirdi.

Avrupalı liderlerden acil ve sert önlemler çağrısı

Ceuta'da yaşanan göçmen krizi Avrupa genelinde, özellikle sağ görüşlü politikacılar arasında sert tepkilere yol açtı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "AB'nin dış sınırlarının korunması, yasa dışı göçle mücadele için hayati öneme sahiptir. İspanya'nın yasa dışı göçmenleri Avrupa kıtasına sokmama niyetini destekliyorum" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB yasalarına uygun bir şekilde, sınır dışı işlemlerinin ivedilikle yapılması çağrısında bulunarak Ceuta'dan gelen görüntüleri "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Von der Leyen, X hesabından yaptığı açıklamada, "Kimsenin kurallarımıza uymadan birliğimize gelmesine izin veremeyiz" ifadesini kullandı. Von der Leyen ayrıca, Komisyon üyelerinin İspanyol ve Faslı yetkililerle temas halinde olduğunu dile getirdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise, İspanya'nın durumu kontrol altına alamaması durumunda, bu ülkenin Avrupa'nın Schengen serbest dolaşım bölgesindeki varlığının askıya alınmasını gündeme getirdi. Meloni X platformu üzerinden yayınladığı mesajında, "Ceuta'dan gelen görüntüler şoke edici ve bir kez daha gösteriyor ki kontrolsüz yasa dışı göç, Avrupa sınırlarının güvenliği için somut bir tehdit oluşturuyor. (…) Düzensiz göç konusunda milimetre geri adım atmayacağız: Sınırları korumak, insan kaçakçılarını durdurmak ve etkili geri göndermeleri sağlamak, bu hükümetimizin tavrı olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

İskandinav ülkeleri de Madrid'e tepkili

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da, X'te yaptığı açıklamada İspanya'nın durumu "hızla" kontrol altına alması ve Schengen sistemi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Muhafazakar politikacı ayrıca, İsveç'in "düzen ve kontrolü korumak için gerekli tedbirleri" almaya hazır olduğunu dile getirdi.

Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen de Madrid'i eleştirerek İspanya'nın Schengen bölgesinin dış sınırını korumada başarısız olduğunu savundu.

AB üye ülkelerinin Meloni'nin önerisini desteklemesi gerektiğini ifade eden Rantanen, X'te yaptığı açıklamada, sınırlarını güvence altına alamayan ülkelerin Schengen bölgesi üyesi kalamayacağını öne sürdü.

İspanya'nın kuzey komşusu Fransa, İspanya ile olan sınırındaki kontrolleri sıkılaştırdığını duyurdu. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, sınır denetimlerinin güçlendirilmesi için talimat verdiğini ve sınıra hızlı müdahale birliklerinin konuşlandırılacağını aktardı.

İspanya beş yıl sonra yeniden orduyu görevlendirdi

Yaşanan kaos üzerine İspanya, Ceuta'nın Fas ile olan sınırını güvence altına almak için orduyu görevlendirdi. Bu durum, Mayıs 2021'den bu yana ilk kez gerçekleşiyor. O tarihte 36 saat içinde 8 binden fazla kişi Ceuta'ya geçiş yapmıştı.

AB'nin sınır güvenlik kurumu Frontex, Madrid'den şu ana dek herhangi bir yardım talebi gelmediğini ancak talep olması halinde destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Ceuta'ya ulaşan göçmenlerin çoğu çarşamba ve perşembe günlerinde sınır bariyerlerinin etrafından yüzerek ya da sınır engellerini karadan aşarak İspanya topraklarına giriş yaptı. Yetkililer, gelenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu bildiriyor.

İspanyol kamu televizyonu RTVE'ye göre, Ceuta'daki geçici göçmen kabul merkezinin 512 kişilik kapasitesi aşıldığı için binlerce göçmen perşembe gecesini sokaklarda geçirdi.

Ceutalılar, perşembe akşamı gösteri düzenleyerek Madrid'i durumu kontrol altına alamadığı gerekçesiyle protesto etti. Yağmalama endişesiyle bazı dükkanlar kapalı kalırken, birçok kişinin evlerinden çıkmaktan korktuğu dile getiriliyor.

Göçmen akınının ardında ne var?

Ceuta, Akdeniz ve Fas ile çevrili bir bölge. Yakınındaki Melilla ile birlikte İspanya'nın Kuzey Afrika'daki iki toprağından biri. 1956'da Fransa ve İspanya'dan bağımsızlığını kazanan Fas, her iki bölge üzerinde de egemenlik iddiasını sürdürüyor.

Çoğu Sahraaltı Afrika ve Fas'tan gelen binlerce göçmen, iş ve daha iyi ekonomik fırsatlar aramak için AB'ye girmek umuduyla düzenli olarak Ceuta ve Melilla bölgelerinin yakınında toplanıyor.

Uzmanlar, bu haftaki göçmen dalgasının ardında yoksulluk ve genç Faslılar için ülkelerindeki gelecek beklentisi ile ilgili umutsuzluğun yattığına işaret ediyor.

İspanyol medyası, yaşananların yakın zamanda Yüksek Mahkeme'nin verdiği bir kararla da ilişkili olduğunu ifade ediyor. Mahkemenin kararına göre, sınır bariyerlerini aşmak yerine deniz yoluyla İspanya'ya ulaşan göçmenler için bireysel değerlendirme yapılması gerekiyor ve bu durum düzensiz göçmenlerin hemen geri gönderilmelerini zorlaştırıyor.

İspanyol medyasında, Faslı yetkililerin, göçmenlerin Ceuta'ya gitmesine kasıtlı olarak izin verip vermediği de sorgulanıyor. 2021'deki Ceuta krizinde, Rabat'ın Madrid ile olan anlaşmazlıklarda göçü siyasi baskı aracı olarak kullandığı yönünde iddialar da sıklıkla dile getirilmişti.

Fas yönetimi ise, son göçmen dalgası hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

dpa/ ET,BK