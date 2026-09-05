CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım, Sırbistan'la yarı finalde karşılaşacak

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne'de Selimiye Camisi'ni ziyaret edecek, emeklilerle buluşacak, halk pazarına ziyarette bulunacak, Kırklareli'nde esnaf ziyareti ve yürüyüş gerçekleştirecek, çiftçilerle buluşacak.

(Edirne/10.00/10.30/12.00/Kırklareli/15.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Makedonya Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Gjoko Velkovkski ile görüşecek, Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliği İmza Töreni'ne ve Dünya Türk İş Konseyi Balkanlar Kadın Buluşması Açılışı'na katılacak, "Kadının Gücü, Girişimciliğin Geleceği" özel oturumuna iştirak edecek, Türk vekiller ve Meclis Başkanı Afrim Gashi ile görüşecek.

(Üsküp)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Binası Açılış Töreni'ne katılacak, Genel Maden İşçileri Sendikasına ziyarette bulunacak.

(Zonguldak/12.00-15.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, COP31 Alanı ve Oteller Bölgesi Yolları açılışına katılacak.

(Antalya/10.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Trabzon'da İmam Hatipliler Kurultayı'na iştirak edecek, Giresun'da Valiliğe ziyarette bulunacak, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Basın Toplantısı'na katılacak, esnafa ve Piraziz Belediye Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Trabzon/10.00/Giresun/13.00-17.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, esnaf ziyaretinde bulunacak, vatandaşlara hitap edecek.

(Ordu/17.00)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Hatay İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Hatay/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki TEKNOFEST Yarışmaları programına iştirak edecek.

(Kocaeli/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı açıklarında batan gemiyle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Lefkoşa)

2-? ABD'nin İran'a yeniden başlattığı saldırılar, İran'ın karşı saldırıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul)

SPOR

1- CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. A Milli Takım ile Sırbistan'ın karşı karşıya geleceği maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyecek.

Diğer yarı finalde ise Polonya- İtalya müsabakası yapılacak.

(İstanbul/16.00/19.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 4. haftasına, Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/17.00/İstanbul/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 6. haftası, Bandırmaspor-Boluspor, KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer ve Orfa Yapı Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Balıkesir/16.00/Ankara/İstanbul/20.00)

4- Nesine 3. Lig 2. Grup'ta ilk hafta, 1 karşılaşmayla başlayacak.

5- Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2. haftası, 4 müsabakayla başlayacak.

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmaları oynanacak. Giresunspor-Beykoz Belediyespor, Spor Toto-Beşiktaş, Güneysuspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ve Göztepe-İstanbul Gençlik maçları yapılacak.

(Giresun/15.00/Ankara/16.00/Rize/Eskişehir/17.00/İzmir/18.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2. hafta maçları yapılacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor, Odunpazarı-Üsküdar Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Yozgat GSK ve Armada Praxis Yalıkavak-Göztepe müsabakaları oynanacak.

(Manisa/13.00/Eskişehir/Bursa/15.00/Muğla/17.00)

8- Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağı, Afyon Motorsporları Merkezi'nde başlayacak.

(Afyonkarahisar/10.00)

9- Tour of İstanbul 2026 bisiklet yarışına, üçüncü günde 86,2 kilometrelik Fatih-Fatih etabıyla devam edilecek.

(İstanbul/09.05)

10- Formula 1'de 2026 sezonunun 15. ayağı İtalya Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Monza/17.00)

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