Cevdet Yılmaz, 2027-2029 Orta Vadeli Programı'nı bugün açıklayacak

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı açıklayacak.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne Limanı açıklarında batan gemiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Lefkoşa)

2-? ABD'nin İran'a yeniden başlattığı saldırılar, İran'ın karşı saldırıları ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İstanbul)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası finalini izleyecek.

(İstanbul/19.00)

2- CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlanacak. Üçüncülük mücadelesinde Sırbistan ile Polonya, finalde ise Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.00/19.00)

3- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Avustralya ile karşılaşacak.

(Berlin/12.30)

4- Trendyol Süper Lig'in 4. haftasına, Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler, Arca Çorum FK-Eyüpspor, Kocaelispor-Samsunspor ve Trabzonspor-Gençlerbirliği müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Çorum/17.00/Kocaeli/Trabzon/20.00)

5- Trendyol 1. Lig'in 6. haftası, Muğlaspor-Vanspor FK, Antalyaspor-Ekenler Beton Sivasspor ve Batman Petrolspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmalarıyla sürecek.

(Muğla/Antalya/Batman/20.00)

6- Nesine 2. Lig gruplarında ilk hafta maçları oynanacak.

7- Nesine 3. Lig 1. ve 3. Grup'ta ilk hafta maçları yapılacak, 2. Grup'ta ise ilk hafta müsabakaları tamamlanacak.

8- Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2. haftası, 5 karşılaşmayla sona erecek.

9- Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağı, Afyon Motorsporları Merkezi'nde tamamlanacak.

(Afyonkarahisar/10.00)

10- Formula 1'de 2026 sezonunun 13. ayağı İtalya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Monza/16.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.