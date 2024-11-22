Cevdet Yılmaz, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı\'nı Kabul Etti

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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski'yi kabul ettik. Görüşmemizde, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerini ve stratejik önceliğimiz olan üyelik perspektifimizi ele aldık. Bölgesel krizlerin ve küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde, Türkiye ve AB'nin güvenlik, göç yönetimi, ekonomi ve iklim değişikliği gibi alanlarda daha güçlü iş birliği geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması ve yeni alanlara genişletilmesi için Türkiye'nin üyelik sürecinin net şekilde desteklenmesi, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, vize serbestisi ve yapısal diyalog mekanizmalarının devreye alınmasının şart olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Türkiye'nin üyeliği, sadece Türkiye ve AB için değil; bölgemiz, uluslararası sistem ve küresel barış için de önemli faydalar sağlayacak, AB'nin küresel etkisini de artıracaktır. Sayın Büyükelçi'ye ziyaretleri için teşekkür ediyor, iş birliğimizin artarak devamını temenni ediyorum" dedi.