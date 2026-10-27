Cevdet Yılmaz, Antalya Kepez'deki hortumda ölenler için taziye mesajı paylaştı - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz, Antalya Kepez'deki hortumda ölenler için taziye mesajı paylaştı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'nın Kepez ilçesindeki hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, NSosyal hesabındaki mesajında ölenlere rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara acil şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabındaki mesajında şunları kaydetti:

"Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz, Antalya Kepez'deki hortumda ölenler için taziye mesajı paylaştı - Son Dakika
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