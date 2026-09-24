Cevdet Yılmaz Bursa'da TEKNOSAB temel atma törenine katılacak

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOSAB Lojistik Teknopark Temel Atma Töreni ve Hepsiburada İşbirliği Protokolü İmza Töreni ile Bursa İş Dünyası Buluşması'na katılacak.

(Bursa/17.00/18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

2- AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin il başkanlığında teşkilat üyeleriyle istişare toplantısı yapacak, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Bursa/11.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin il başkanlığında teşkilat üyeleriyle istişare toplantısına katılacak, basın mensuplarıyla buluşacak.

(Kayseri/14.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Açılış Dersi'ni yapacak.

(Balıkesir/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2. Uluslararası Veteriner Güvenliği Forumu'na katılacak, Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut ile görüşecek.

(Moskova)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

4 - Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, resmi ziyareti çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme yapacak.

(Washington)

2- Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu oturumu liderlerin katılımıyla devam edecek.

(New York)

3-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı idmanla tamamlayacak.

(İstanbul/16.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa'yı ağırlayacakları maç öncesi Kocaeli Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, müsabakanın oynanacağı statta yürüyüş yapacak.

(Kocaeli/20.15/21.00)

3- UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye'ye konuk olacak Fransa'nın teknik direktörü Zinadine Zidane ve bir oyuncusu, Kocaeli Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Fransa Milli Takımı, son antrenmanını burada yapacak.

(Kocaeli/18.15/19.00)

4- Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak.

(Barselona/21.30)

5- Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası organizasyonuna ilişkin basın toplantısı, Shangri-La Bosphorus'ta düzenlenecek.

(İstanbul/10.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.