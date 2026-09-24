Cevdet Yılmaz Bursa'da TEKNOSAB temel atma törenine katılacak - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz Bursa'da TEKNOSAB temel atma törenine katılacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da TEKNOSAB temel atma töreni ve iş dünyası buluşmasına katılacak. CHP MYK toplantısı, Şi Cinping-Trump görüşmesi, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçı hazırlıkları ile TCMB, BDDK ve TÜİK veri açıklamaları da gündemde.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOSAB Lojistik Teknopark Temel Atma Töreni ve Hepsiburada İşbirliği Protokolü İmza Töreni ile Bursa İş Dünyası Buluşması'na katılacak.

(Bursa/17.00/18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

2- AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin il başkanlığında teşkilat üyeleriyle istişare toplantısı yapacak, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Bursa/11.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin il başkanlığında teşkilat üyeleriyle istişare toplantısına katılacak, basın mensuplarıyla buluşacak.

(Kayseri/14.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Açılış Dersi'ni yapacak.

(Balıkesir/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2. Uluslararası Veteriner Güvenliği Forumu'na katılacak, Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut ile görüşecek.

(Moskova)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

4 - Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, resmi ziyareti çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme yapacak.

(Washington)

2- Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu oturumu liderlerin katılımıyla devam edecek.

(New York)

3-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı idmanla tamamlayacak.

(İstanbul/16.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa'yı ağırlayacakları maç öncesi Kocaeli Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, müsabakanın oynanacağı statta yürüyüş yapacak.

(Kocaeli/20.15/21.00)

3- UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye'ye konuk olacak Fransa'nın teknik direktörü Zinadine Zidane ve bir oyuncusu, Kocaeli Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Fransa Milli Takımı, son antrenmanını burada yapacak.

(Kocaeli/18.15/19.00)

4- Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak.

(Barselona/21.30)

5- Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası organizasyonuna ilişkin basın toplantısı, Shangri-La Bosphorus'ta düzenlenecek.

(İstanbul/10.00)

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Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz Bursa'da TEKNOSAB temel atma törenine katılacak - Son Dakika
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