Cevdet Yılmaz, COP31'de Zimbabve ile ticaret ve yatırım iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz, COP31'de Zimbabve ile ticaret ve yatırım iş birliğini görüştü

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Cevdet Yılmaz, COP31\'de Zimbabve ile ticaret ve yatırım iş birliğini görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Antalya'daki COP31'de Zimbabve Devlet Başkan Yardımcısı Chiwenga ile görüştü. Tarım, madencilik ve sanayi başta olmak üzere ticaret ve yatırım iş birliği ele alındı; Zimbabve, 2027-2028 BMGK geçici üyeliğine seçilmesi nedeniyle tebrik edildi.

(ANTALYA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Zimbabve Devlet Başkan Yardımcısı Constantino Chiwenga ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Antalya'da ev sahipliğini yaptığımız COP31 kapsamında, Zimbabve Devlet Başkan Yardımcısı Sayın Constantino Chiwenga ile bir araya geldik. Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi, başta tarım, madencilik ve sanayi olmak üzere ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğimizin güçlendirilmesi üzerinde durduk.

Zimbabve'yi 2027-2028 dönemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyoruz. Çok taraflı platformlardaki iş birliğimizi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Devlet Başkan Yardımcısına nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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