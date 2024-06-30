Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'in Torbalı ilçesindeki patlamada hayatını kaybeden 4 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İzmir'de bir lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatılmıştır."
Son Dakika › Güncel › Cevdet Yılmaz'dan İzmir'deki Patlama İle İlgili Açıklama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?