Cevdet Yılmaz\'dan Muğla\'daki Helikopter Kazasına Başsağlığı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muğla'da ambulans helikopterin hastaneye çarparak düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeli için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak kaza kırıma uğrayan ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilotlarımıza, doktorumuza ve sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız, olayla ilgili incelemelerini titizlikle sürdürmektedir."