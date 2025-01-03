Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon Süreci Güçleniyor - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon Süreci Güçleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyon düşüşünü hızlandırmayı ve istikrar sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

03.01.2025 13:51
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikalarla enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyi hızlandırarak, dezenflasyon sürecini daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından Aralık 2024 dönemi enflasyon verilerini değerlendirdi.

Programa duyulan güven neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ettiklerini belirten Yılmaz, tüketici fiyatlarındaki aylık yükselişin aralık ayında yüzde 1,03 olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Uyguladıkları politikalar sayesinde, 2024 yıl sonu enflasyonunun geçen yıla göre 20,4 puan azalarak yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleştiğini bildiren Yılmaz, "Dezenflasyon sürecini başlattığımız 2024 yılı haziran ayından itibaren ise yıllık enflasyondaki düşüş 31,1 puana ulaşmıştır. Geriye dönük fiyatlamanın yüksek olduğu hizmet enflasyonundaki iyileşme son çeyrekte belirginleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimindeki düşüş aralık ayında sürmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, firmaların fiyatlama davranışlarında net bir iyileşme olduğunu gözlemlediklerine işaret ederek, "Yurt içi üretici fiyatlarındaki aylık yükseliş aralık ayında yüzde 0,4 olarak gerçekleşerek, üretici fiyatlarının yıllık enflasyonu, dezenflasyon sürecini başlattığımız dönemden bu yana 29,2 puan ve geçen yıla göre 15,7 puan azalarak 2024 yıl sonunda yüzde 28,5 seviyesine gerilemiştir." ifadelerini kullandı.

Yurt içi üretici fiyatlarındaki ılımlı seyrin, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet yönlü baskıyı hafifleterek, temel mallardaki fiyat artışlarını önemli ölçüde zayıflatmaya devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İç talepte dengelenmeyi amaçladığımız dezenflasyon sürecinde, talep koşulları enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere gelmiştir. Dezenflasyonun hızı açısından enflasyon beklentilerinin seyri önem arz etmektedir. Önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikalarla enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyi hızlandırarak, dezenflasyon sürecini daha da güçlendireceğiz. Toplumsal refahı ilerletmek, ekonomide öngörülebilirliği artırmak, kaynakların daha adil ve etkin dağılımını gerçekleştirmek için uyguladığımız ekonomi programımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Para ve maliye politikaları arasındaki güçlü eşgüdümü sağlayan, şeffaf ve öngörülebilir politika adımlarımızın olumlu etkileriyle enflasyonu program döneminde, tek haneli seviyelere indirilerek bu seviyelerde istikrar kazanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Enflasyonun düştüğü, istikrarın pekiştiği bir ortamda temel amacımız, kapsayıcı büyüme ile kalıcı sosyal refahı sağlamaktır."

Kaynak: AA

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