Cevdet Yılmaz ekim ihracatında yüzde 8,1 artış bildirdi, 25,9 milyar doları açıkladı - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz ekim ihracatında yüzde 8,1 artış bildirdi, 25,9 milyar doları açıkladı

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Cevdet Yılmaz, ekimde ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Yıllıklandırılmış ihracat 285,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekim ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolara ulaşırken, yıllıklandırılmış ihracatımız 285,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, ekim ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Küresel ticarette korumacılık eğilimlerinin güçlendiği, jeopolitik belirsizliklerin ve dış talebe ilişkin risklerin sürdüğü bir dönemde, Türkiye'nin ihracattaki artışının ülkenin üretim kapasitesini ve dış pazarlardaki rekabet gücünü yansıtmaya devam ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ekim ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolara ulaşırken, yıllıklandırılmış ihracatımız 285,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine yükselmiştir. Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımızın da artmaya devam ederek 413 milyar dolara ulaştığını tahmin ediyoruz. İhracatımızdaki yüksek performansın etkisiyle ekim ayında dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 oranında iyileşirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı aynı dönemde 3,4 puan artmıştır.

İhracattaki güçlü seyrin devam etmesi, dış dengedeki iyileşmenin desteklenmesi ve cari işlemler açığının sürdürülebilir seviyelerde tutulması açısından önem taşımaktadır. Küresel ticaret koşullarındaki zorluklara rağmen ihracatımızda kaydedilen bu performans, dış pazarlardaki varlığımızın güçlenmesi, büyüme kompozisyonundaki iyileşmenin devam etmesi ve cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması açısından olumlu bir görünüm sunmaktadır. Önümüzdeki dönemde bu kazanımları daha ileriye taşımak için pazar çeşitliliğini artıran, uluslararası ticari bağlantılarımızı geliştiren ve firmalarımızın küresel pazarlara erişimini kolaylaştıran adımlarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: AA
Yılmaz EkimEkonomiİhracatFinansGüncelSon Dakika

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