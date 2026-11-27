Haber: Erva GÜN - Melis YILDIRIM

(TBMM) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kaynaklı icra takipleriyle ilgili gündeme gelen ve yeğeni olan avukat Serhat Yılmaz ile ilgili eleştirilere ilişkin konuştu. Yılmaz, "Yeğenim ile ilgili bir iddia dile getirildi. Benim kişisel olarak bilgim yok. Öyle bir şey var mı yok mu? Bana gelip, benim böyle bir şey aracılık yapmamı da istemedi. Ama o var mıdır yok mudur ben de kendisine soracağım. Böyle bir şeye ben aracılık yapmadım. Hiçbir zaman da kendi evladıma dahi yapmadım. Benim ismimi kullanabilir insanlar. Ben görmediğim, bilmediğim bir şeye şimdi bir şey diyemem. Ama ben kendimden eminim. Ben böyle bir şeye hiçbir şekilde aracılık yapmadım. Hiç kimseye de 'Şu yatırıma böyle bir şey verin' demedim" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyon'da Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Terör örgütü mensubu tanımlamasıyla ilgili Yılmaz, "Yapılan kanuni düzenlemede belli bir tarih öncesi kurucu denilen örgüt mensupları, kanun kapsamı dışında tutuluyor. Dolayısıyla, silah bırakma ve teslimi gerçekleşse bile kurucular bundan istifade edemeyeceklerdir. Kanunla ilgili detaylara sizler de bakabilirsiniz. Yeni nesil suç örgütleriyle ilgili de öncelik verdiğimiz bir çalışma. Dünkü MGK Bildirisi'ni de takip ettiyseniz orada da ele alınan bir çalışma haline gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN KKTC'NİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

KKTC ile ilgili bir soruya ilişkin Yılmaz, doğalgazın en önemli projelerden biri olduğunu dile getirerek şöyle dedi:

"Daha önce denizin altından su götürmüştük. Hakikaten tarihi bir proje. Şimdi de doğalgazı Ada'ya götürüp oradaki enerji problemini köklü bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da bütün KKTC'nin fiber altyapısını Telekom aracılığıyla yeniliyoruz. Bu iki proje çok kıymetli diye inanıyorum. Bunun dışında da onlarca projemiz var. Okuldan sağlık tesislerine, yollardan tarıma birçok alanda projelerimiz var ama özellikle bu doğalgaz ve Telekom projeleri büyük ölçekli projeler. Adayı Dijital Ada vizyonuyla enerjisini de daha rekabetçi üreten bir ada haline getirerek yıllardır uygulanan haksız izolasyonlara karşıda güçlü bir cevap verecek projeler diye inanıyorum. Her zaman KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğiz."

"SADECE BİR YAKINIMLA İLGİLİ DEĞİL, TEK BİR KİŞİYLE İLGİLİ BU KONULARDA ARACILIK YAPMADIM"

Yılmaz, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın HGS kaynaklı icra takipleriyle ilgili gündeme gelen avukat Serhat Yılmaz'ın kendisinin yeğeni olup olmadığı ve bunu ahlaki bulup bulmadığı soruları üzerine üzerine şu yanıtı verdi:

"Yeğenim ile ilgili bir iddia dile getirildi. Benim kişisel olarak bilgim yok. Öyle bir şey var mı yok mu? Bana gelip, benim böyle bir şey aracılık yapmamı da istemedi. Ama o var mıdır yok mudur ben de kendisine soracağım. Böyle bir şeye ben aracılık yapmadım. Hiçbir zaman da kendi evladıma dahi yapmadım. Benim ismimi kullanabilir insanlar. Ben görmediğim, bilmediğim bir şeye şimdi bir şey diyemem. Ama ben kendimden eminim. Ben böyle bir şeye hiçbir şekilde aracılık yapmadım. Hiç kimseye de 'Şu yatırıma böyle bir şey verin' demedim.

Bu hukuk dışı bir iş de değil. Onu da söyleyeyim bu arada. Ben ahlakiliğine giremem. Çünkü insanlar bunu hukuk içinde yapıyorlarsa insanlara 'Ahlaklı iş yapıyor, yapmıyor' diyemem. Onun takdirini kamuoyu yapsın. Ben o konuda bir yorum yapmak istemem. Bu insanlar hukuk dışı bir şey yapmıyorlar. Bir defa onun altını çizelim. Ama herkes kendi değerlendirmesini kendisi yapsın.

Ben kendi adıma sadece bir yakınımla ilgili değil, bir tek kişiyle ilgili bu konularda bir aracılık yapmış değilim. Tavsiye etmiş değilim. 'Bunu yapın' demiş değilim. Bu kadarını söyleyebilirim. Ben kimsenin ahlaki durumunu burada yargılayacak durumda da değil. Bu benim tercihim. Bir başkası başka bir şey düşünebilir. Ona da ben bir şey diyemem. Bu hukuki çerçevede yapılan sonuçta bir iş. Bir hukuk dışı bir işten bahsediyoruz. Ben kendi adıma tavrımı söylüyorum sadece.

"HGS'DE BİR SORUN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Düzenleme konusunda benim başkanlığımda birkaç toplantı yaptık. Devamını da yapacağız. HGS'de bir sorun olduğunu görüyoruz. Buradaki asıl mesele de şudur. İki hat var. Bir devletin otoyolları Bir de kamu özel iş birliği. Belli bir seviyeye kadar sistem aynı gidiyor. Bir seviyeden sonra devletin cezaları kamu alacağına dönüştüğü için Hazine tarafından takip ediliyor. Şirketlerin alacağı iş de kamu alacağı kabul edilmediği için avukatlar tarafından takip ediliyor. Bu da bir avukatlık masrafı çıkarıyor ortaya ve bu da vatandaşlarımız açısından bir ek yük getiriyor.

Şu an itibarıyla, birinci aldığımız karar şu. 'Bana yeterince bilgi gelmedi' diyen vatandaşlarımız var, burada bilgi kanallarını çeşitlendirerek vatandaşın bir defa bu konuda bilgi sahibi olmasını garanti etmeye dönük büyük bir çaba içinde olacak Ulaştırma Bakanlığımız. Onu zaten Bakanımız açıkladı. İkinci tartıştığımız konu da yüksek vekalet ücretleri yani ceza arttıkça vekalet ücreti de artıyor. Burada ne yapabiliriz diye tartışıyoruz. Bir yöntem, bir üst sınır koymak olabilir. Bir yöntem bunu avukatlığı burada kaldırıp Hazine bu işi takip etsin, kamu alacağı olmasa da Hazine takip etsin gibi ama bu masrafı Hazine nasıl alacaklar o soruya da cevap vermek lazım. 'Hazine takip etsin' denebilir. Bir dediğim gibi sınır konabilir. Başka birtakım alternatifler olabilir. Önümüzdeki günlerde bütün bunları ilgili kurumlarımızda değerlendireceğiz ve bu konuda vatandaşımızın hukukunu koruyan bir anlayış içinde, hukuk çerçevesinde yine ve sözleşme hukuku çerçevesinde ne yapabileceksek buna da bakacağız.

Öncelikle bu bilgilendirme konusundaki sorunu çok e-Devleti de kullanarak, çeşitli kanalları da kullanarak bu o sorunu ortadan kaldıracağımızı söyleyebilirim. Diğer husus henüz alternatiflerin tartışıldığı bir husus. O konuda da vatandaşımızın lehine hukuk içinde, sözleşme hukuku içinde hangi adımları atabileceksek bu adımları atacağız."

"MANİPÜLASYON MESELESİNE EN KÜÇÜK BİR ATIF YOK"

Yılmaz, Usta'nın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in manipülasyon uyarısının yaklaşık beş hafta sonra 11 Aralık 2025'te 5. Finans Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı anımsatması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"O konuda da ben sosyal medya hesabından oldukça açık ve net bir açıklama yaptığıma inanıyorum. Ama ısrarla aynı konuyu yine getirdiği için tekrar bu konuda söyleyeceğim. Bu konularla ilgili o konuşmanın dökümüne baktığınız zaman şunu görürsünüz. Manipülasyon meselesine en küçük bir atıf yoktur. Herhangi bir kişinin konuşmasına dair ne Sayın Şimşek'in ne başka bir konuşmaya bir atıf yok. Bir düzenlemeden bahsediyoruz. Yaptığımız bir düzenlemeden bahsediyorum. Sizin bir defa şu soruyu sormanız lazım. 'Siz bu düzenlemeden neyi kast ediyorsunuz?' Bir düzenleme yaptığımızı söylüyorum. Bu düzenlemenin istismarcılara karşı yaptığımız bir düzenleme olduğunu söylüyorum. O istismarcılar dışındaki fonların bundan olumsuz etkilenmeyeceğini söylüyorum. Ne bir kimseye gidin 'Fona yatırım yapın' diyorum ne 'Manipülasyon yok' diyorum.

4 Aralık'ta bir düzenleme yaptık. 7566 sayılı kanunun 3. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu'nun 67. maddesinde bir değişiklik yapıldı. Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilen ve TEPAŞ'a kayıtlı olmayan tırnak içinde patron fonları denen fonlarda alınan karlar gelir vergisinden istisnaydı. Bu istisnayı kaldırdık."

Bir manipülasyondan bahsetmediğini, herhangi bir kimseye "Gidin fonlara yatırım yapın" gibi bir söylemi olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Sadece yaptığımız bu vergi düzenlemesinin belli fonlara dönük olduğunu, diğerlerini kapsamadığını, olumsuz etkilemeyeceğini söylüyorum. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Bunun da altını çizerek diyorum ki, 'Kurumlar ekonomik iletişimi iyi yapsın, yapılan düzenlemenin ne getirdiğini, ne götürdüğünü vatandaşa iyi anlatsın' diyorum. Buradan hareketle beni, bağlamından kopuk bir şekilde bambaşka yorumlar yapılması ve bu arada da hassas bir toplumsal kesim var, bu kesimlere hedef göstermeniz son derece yanlış bir yaklaşımdır" dedi.

(SÜRECEK)