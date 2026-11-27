Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye sürecinde yasalaşan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a işaret ederek "Belli bir tarih öncesi kurucu denilen terör örgütü mensupları kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Dolayısıyla silah bırakma ve fesih gerçekleşse bile kurucular bundan istifade edemeyeceklerdir." dedi.

Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2027 yılı bütçeleri üzerindeki görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı.

Kırşehir'deki demir yolu yatırımlarına ilişkin soru üzerine Yılmaz, özellikle organize sanayi bölgeleri, üretim alanları ve liman bağlantıları başta olmak üzere demir yolunun öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Yılmaz, "Bir de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ile sanayi koridoru oluşturma ve lojistik avantajlarla rekabet gücünü yükseltme perspektifiyle çalışarak belli koridorlar tespit etti. Bir taraftan da Anadolu'da sanayiyi yaygınlaştırma, daha dengeli dağıtma anlayışıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'in, "bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın affedilip affedilmediğine" yönelik sorusu üzerine, Terörsüz Türkiye sürecinde yasalaşan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a işaret etti. Yılmaz, "Belli bir tarih öncesi kurucu denilen terör örgütü mensupları kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Dolayısıyla silah bırakma ve fesih gerçekleşse bile kurucular bundan istifade edemeyeceklerdir." yanıtını verdi.

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışmaya öncelik verdiklerini belirten Yılmaz, bu sorunla mücadelede ön alıcı birtakım çalışmaların ilgili kamu kurumları tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

Yılmaz, KKTC ile ilgili soru üzerine, "Doğal gaz bugün en önemli projemiz. Daha önce denizin altından su götürmüştük. Hakikaten tarihi bir proje. Şimdi de doğal gazı Ada'ya götürüp oradaki enerji problemini köklü bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin fiber altyapısını Telekom aracılığıyla yeniliyoruz. Bu iki proje çok çok kıymetli diye inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Yüksek vekalet ücretleri için 'ne yapabiliriz?' diye tartışıyoruz"

Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"HGS'de bir sorun olduğunu görüyoruz. Buradaki asıl mesele şudur: iki hat var, bir devletin otoyolları, bir de kamu-özel işbirliği. Belli bir seviyeye kadar sistem aynı gidiyor. Bir seviyeden sonra devletin cezaları kamu alacağına dönüştüğü için Hazine tarafından takip ediliyor. Şirketlerin alacağı ise kamu alacağı kabul edilmediği için avukatlar tarafından takip ediliyor. Bu da bir avukatlık masrafı çıkarıyor ortaya ve bu da vatandaşlarımız açısından bir ek yük getiriyor. Şimdi bunu tartışıyoruz. Şu an itibarıyla birinci aldığımız karar şu: 'Bana yeterince bilgi gelmedi' diyen vatandaşlarımız var. Burada bilgi kanallarını çeşitlendirerek vatandaşın bir defa bu konuda bilgi sahibi olmasını garanti etmeye dönük büyük bir çaba içinde olacak Ulaştırma Bakanlığımız. İkinci tartıştığımız konu da bu yüksek vekalet ücretleri. Yani ceza arttıkça vekalet ücreti de artıyor. Burada 'ne yapabiliriz?' diye tartışıyoruz. Bir yöntem, bir üst sınır koymak olabilir. Bir yöntem, burada tamamen avukatlığı kaldırıp kamu alacağı olmasa da 'Hazine takip etsin' denilebilir. Ama bu masrafı Hazine nasıl alacak tabii o soruya da bir cevap vermek lazım. Başka birtakım alternatifler olabilir."

"Ne kimseye 'gidin fona yatırım yapın' ne 'manipülasyon yok' diyorum"

Yılmaz, fonlara ilişkin açıklamalarıyla ilgili İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın değerlendirmelerine yönelik şunları kaydetti:

"Bu konularla ilgili o konuşmanın dökümüne baktığınız zaman şunu görürsünüz, manipülasyon meselesine en küçük bir atıf yoktur. Herhangi bir kişinin konuşmasına, ne Sayın Şimşek'in ne başka bir konuşmaya atıf yok orada. Yaptığımız bir düzenlemeden bahsediyorum. Sizin bir defa şu soruyu sormanız lazım, 'Siz bu düzenlemeden neyi kast ediyorsunuz?' Bu düzenlemenin istismarcılara karşı yaptığımız bir düzenleme olduğunu söylüyorum. O istismarcılar dışındaki fonların bundan olumsuz etkilenmeyeceğini söylüyorum. Ne kimseye 'gidin fona yatırım yapın' diyorum ne 'manipülasyon yok' diyorum. Mehmet Şimşek'e cevap vereceksem niye bir hafta bekleyeyim? 4 Aralık'ta Meclis'imizde bir Kanun çıktı. O Kanun'da 7566 sayılı Kanun'un 3. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 67. maddesinde bir değişiklik yapıldı. Katılma payları, sadece nitelikli yatırımcılara satılabilen ve TEFAS'a kayıtlı olmayan, 'patron fonları' denen fonlarda alınan karlar, gelir vergisinden istisnaydı. Bu istisnayı kaldırdık. Yani onları da vergiye tabi kılmış olduk."

Açıklamasında bir manipülasyondan bahsetmediğini ve kimseye "fonlara yatırım yapın" tavsiyesinde bulunmadığını vurgulayan Yılmaz, "Sadece yaptığımız bu vergi düzenlemesinin belli fonlara dönük olduğunu, diğerlerini kapsamadığını, olumsuz etkilemeyeceğini söylüyorum. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Ve altını çizerek diyorum ki, kurumlar ekonomik iletişimi iyi yapsın. Yapılan düzenlemenin ne getirdiğini, ne götürdüğünü vatandaşa iyi anlatsın. Buradan hareketle beni, bu arada da hassas bir toplumsal kesim var, bu kesimlere hedef göstermeniz son derece yanlış bir yaklaşımdır." diye konuştu.

Fonlarla ilgili kaç kişilik bir liste olduğuna dair sorulan sorular üzerine Yılmaz, herkesin farklı bir listesi olduğunu söyledi. Yılmaz, hukuki çerçevede bakınca iki liste olduğunu belirterek, bunlardan birinin SPK'nin suç duyurusunda bulunduğu kişilerin bulunduğu liste olduğunu kaydetti.

SPK ile ilgili sürecin henüz bitmediğini bildiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Fonlarda süreç bitti ama SPK, borsada tekil kağıtlar bazında da manipülasyonlar olduğunu düşünerek oradaki incelemelerini devam ettiriyor. Orada da tekil kağıtlar bazında suç duyurusu yapması gereken kişiler çıktığında bunları peyderpey yapıyor. Adalet, tabiri caizse biraz daha önden gidiyor diyebiliriz. SPK bu incelemelerini tamamlayıp suç duyurularında bulunuyor. Bunları bitirdiği zaman sitesinde de yayınlıyor. Suç duyurusu yaptığı kişiler için de 'kesinlikle suçludur' diyemeyiz. Adı üstünde suç duyurusu. Suçlu olup olmadığına karar verecek olan yine bağımsız yargıdır, adalet mekanizmasıdır."

Yılmaz, ikinci listenin ise soruşturmalara konu olan kişilerin yer alacağı liste olduğunu belirterek "Şu anda yürüyen soruşturmalar var. Şimdi rakamlar önümde yok, yanlış rakam söylemeyeyim ama çok geniş kapsamlı bir soruşturma. Tutuklamalar, mallara el koymalar, blokeler, yurt dışı yasakları, birçok işlemin yapıldığı bir yargısal süreç var. Bu süreçte de bir noktada iddianame veya iddianameler hazırlanacak. Bunun içinde de yine belli isimler bütün kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Şu anda soruşturma aşamasında. Doğal olarak savcılar iddianamelerini yazmadan bu listeleri açıklamalarını beklemek herhalde doğru bir yaklaşım olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Burada her kesimden, partiden, siyasi görüşten insan var"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kamuoyunda tartışılan birçok tartışmadan da görüldüğü üzere burada her kesimden, her partiden, her siyasi görüşten insan bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu, böyle bir tek partinin, siyasi görüşün, kesimin meselesi değil." dedi.

Bu işlerin kayıt dışı bir alanda olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Kim bu fonlara, bu hisse senetlerine girdiyse çıktıysa başından sonuna bütün bu süreç devletin kayıtlarında olan süreçler. Böyle kaçırılacak, yok edilecek, bilmem ne yapılacak işler de değil bunlar. Her şeyin kayıt altında olduğu bir alandan bahsediyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, 4 şirketin olağan tasfiye sürecine tabi olduğunu, bugün itibarıyla oradaki bütün ödemelerin yapıldığını belirterek, "Olağanüstü tasfiye dediğimiz, Meclis'imizin kabul ettiği Kanun çerçevesinde yaptığımız ara ödemeler, 1 milyon liraya kadar, bu da Kanun'da zaten net bir şey. O konuda da, aşağı yukarı bitti diyebiliriz. 9 tane fon kaldı. Bunlar çok sınırlı sayıda kişinin olduğu sorunlu fonlar. 313 kişinin olduğu 9 tane fon dışında bütün olağanüstü ara ödemelerde, istisnai haller dışında olağanüstü dönem, ara ödeme itibarıyla tamamlanmış oldu." ifadelerini kullandı.

"Netleştiğinde kamuoyuyla paylaşırız"

Olağanüstü tasfiyelerde istisnai haller dışında ara ödemelerin bittiğini, gelecek sürecin artık normal kanuni düzenlemeler çerçevesinde nihai tasfiyenin yapılacağı bir süreç olacağını dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu da başta SPK olmak üzere ilgili kurumlarımızın gözetiminde, onların kararlarıyla şekillenecek bir dönem. Yaptığımız ara ödemeler nihai tasfiyede alacaklara mahsup edilecek. Bu süreçte gayrimenkuller var TMSF'ye geçmiş olan. Yine burada yaptığınız, Meclisimizden çıkan Kanun ile TMSF'ye geniş yetkiler verdik. Hızlı bir şekilde o gayrimenkulleri likit hale çevirmeye çalışacak TMSF. Diğer taraftan yine geri kazanımlar devam edecek. Fonların elinde mevcut birtakım varlıklar var. Bütün bunlar değerlendirilerek anlamlı bir seviyeye ulaştığında, bir takvim, yol haritası içinde yine yatırımcıların hakları verilecek.

Fon Koordinasyon Kurulu olarak temel amacımız yatırımcılara elimizden gelen tüm gayretle maksimum düzeyde alacaklarının ödenmesi oldu. Yaptığımız bu ama daha önceki girilmiş kaynaklarla manipüle edilmiş, şişirilmiş, aşırı değerlenmiş bir portföy değeri üzerinden bu ödemeleri yapmamızın mümkün olmadığını da herkesin görmesi lazım. Dolayısıyla bu manipülasyonun sona ermesi ve piyasa şartları içinde bir değerin ortaya çıkmasıyla birlikte portföy değeri de doğal olarak farklılaşmıştır. Para piyasası fonlarında bu farklı bir durum. Orada likit varlıklar var, onlarla ilgili şey ayrı ama hisse senedi ağırlıklı serbest fonlar için söylüyorum, doğal olarak burada portföy değeri aşağılara doğru gelmiştir. O eski değerler kalmamıştır çünkü hepimiz biliyoruz ki çok ciddi anlamda bir manipülasyona uğramış."

Yılmaz, "Ne kadar ödenirse bu iş bitecek?" sorusuna, "Öyle bir hesap henüz tam çıkarılamadı. Ben de bir hesap istedim doğrusu. Yani çok karmaşık girişler, çıkışlar, portföy değerleri, geleceğe dönük birtakım tahminler yapmanızı gerektiren hususlar. MKK bu konuları çalışıyor. Netleştiğinde kamuoyuyla paylaşırız." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarının ardından Komisyonda yapılan oylamada, Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2027 yılı bütçeleri, 2025 yılı kesin hesapları ve Sayıştay raporları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığının Sayıştay raporları kabul edildi.

AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle, Yükseköğretim Kurulu ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen Araştırma Üniversitelerinin Desteklenmesi Projesi kapsamında araştırma üniversitelerine performanslarına göre bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine 500 milyon lira ödenek aktarılacak.

Komisyonda daha sonra 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine geçildi.