Çevirmenler yapay zekayı rakip değil 'yeni nesil iş arkadaşı' olarak görüyor

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Çalışma hayatında istihdamı artıracak yeni formüller devreye alınacak

?Orta Vadeli Program'a göre iş ve yaşam uyumunun geliştirilerek çalışan verimliliğinin artırılması hedefi doğrultusunda çalışma günlerinin ayarlanması, esnek süreli istihdam modellerinin uygulanması, bakım ve kreş hizmetlerinin kurumsal bazda yaygınlaştırılması planlanıyor

Potansiyel iş gücünde bulunan bireyler, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin güçlendirilmesiyle iş gücü programlarına dahil edilecek, profil bazlı yönlendirme esas olacak

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Yeni OVP ile dezenflasyon sürecinin kesintisiz şekilde devamı hedefleniyor

Enflasyonla mücadelede eş güdümlü politika yaklaşımı sürdürülecek ve fiyat istikrarı tesis edilene kadar tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacak

Geçmişe endeksli fiyatlama davranışının yerini, enflasyon beklentilerine dayalı fiyatlamanın alması sağlanacak ve fiyat katılıklarının önüne geçilerek enflasyondaki atalet kırılacak

(Serhat Tutak/Ankara)

3- Kritik ürün ve teknolojilerin yerli imkanlarla geliştirilmesi için yeni projeler yolda

Yeni Orta Vadeli Program'a göre HIT-30 Yüksek Teknoloji, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi, Teknoloji Hamlesi, Stratejik Hamle programları yerli ve milli üretimde kaldıraç rolü üstlenecek, katma değeri yüksek olup görece daha küçük ölçekli imalat sanayisi yatırımlarını kapsayacak şekilde uygulanacak

Yatırım teşvik sistemi seçici, ihtiyaç odaklı, süreli, proje odaklı ve bölgesel gelişmişlik düzeyini gözeten bir çerçevede uygulanacak

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

4- TROY'un kullanım yaygınlığını artıracak çalışmalar yürütülecek

Sermaye piyasalarında yatırımcı ve yatırım kuruluşları kaynaklı risklerin bütüncül izlenmesi, sistemik risklerin tespiti ve erken uyarı amacıyla Yatırımcı Risk Merkezi kurulacak ve Yatırımcı Risk Takip Sistemi oluşturulacak

Sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihraç edilebilmesine ve kayden izlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenecek

(Mertkan Oruç/Ankara)

5- Teknolojinin hızlandırdığı "dijital korsanlık" yayıncıları zorluyor

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burhan Genç:

"Bugün komşunun bir kalemi düşse kapısını çalıp iade ediyoruz, almaya çekiniyoruz ama bir kitabın PDF'sini çok rahatlıkla paylaşabiliyoruz. Bu durum bize Türkiye'de telif anlayışının oturmadığını gösteriyor"

Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Çelik:

"Artık bu işler kitabın basılı fiziki korsanı gibi zor da değil. Onlar da dijital vaziyette kitabı üretiyorlar. Büyük büyük matbaalarda bunu yapmalarına da gerek kalmıyor. Kendi oluşturdukları bir odada, küçük bir dijital makineyle sipariş üzerine üretip satışını yapıyorlar. Telegram ve diğer okuyucu gruplarında yapılan paylaşımlar yayıncıları ciddi manada maddi olarak etkiliyor. Bununla beraber yeni içeriklerin, yeni kitapların çıkışını da engelleyecek bir pozisyon oluşturuyor"

(Dilan Sude Altun/İstanbul) (Görüntülü)

6- Çevirmenler yapay zekayı rakip değil "yeni nesil iş arkadaşı" olarak görüyor

Türkiye Çevirmenler Derneği ve Çeviri Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Varol:

"Mütercim ve tercümanlık okuyan arkadaşlarımızın hiç kaygısı olmasın. Her zaman bu mesleği yapabilirler. Sadece yapay zekayı yok sayamazlar, o zaman kendileri de yok olur. Yapay zekayla yeni nesil arkadaş olarak birlikte çalışacaklar, aradaki boşlukları kendileri tamamlayacak"

Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevinç Arı:

"Bir çevirmen saatte ortalama 250 ila 350 kelime arasında potansiyeline göre çeviri yapabilirken biz bunu yapay zekayla şu an 1800 kelimeye kadar çıkarabiliyoruz. Yapay zeka işimizi kolaylaştırarak bir aracımız haline geldi. Fiyatları düşürdü ama iş kapasitemizi çok artırdı"

(Emirhan Küzküncük/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Yapay zeka gibi teknolojilere erişim eşitsizliği okuryazarlık açığını derinleştirebilir

UNESCO, dünyanın üçte birinin internete erişimi olmaması ve en gelişmiş yapay zeka modellerine yalnızca altyapıya, dil avantajına ve ücretli aboneliğe sahip olanların erişebilmesinin okuryazarlık açısından riskli olabileceğini belirtiyor

Dünya genelinde okuryazar olmayan yetişkinlerin yüzde 77'sinden fazlası Sahra Altı Afrika ve Güney Asya'da bulunuyor

(Aynur Şeyma Asan/Ankara)

8- Uzmanlar, Avrupa'nın İsrail'le silah ticaretini sürdürerek uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiği görüşünde

Oslo Üniversitesi Norveç İnsan Hakları Merkezinden Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Profesörü Gentian Zyberi:

"Gazze'de Filistinlileri öldürerek, yaralayarak ve aç bırakarak, ayrıca Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te etnik temizlik yaparak uluslararası hukuku her gün ihlal eden bir ülkenin hükümetiyle herhangi bir hükümetin askeri işbirliğinden ve anlaşmalardan kaçınması yerinde olacaktır"

Batı İngiltere Üniversitesinden Uluslararası Ceza Hukuku Profesörü Gerhard Kemp:

"Devletlerin İsrail'e silah sağlamaya devam etmesini son derece sorumsuz bir davranış olarak görüyorum"

(İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu/İstanbul)

9- Sağlıklı Hayat Merkezlerinden 8 ayda 16 milyondan fazla kişi yararlandı

Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanmasının, hastalıkların erken dönemde tespit edilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılması açısından önem taşıdığını bildirdi

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Türkiye'nin PISA'da fen okuryazarlığı başarısını diğer alanlara da yansıtması bekleniyor

TEDMEM Direktörü Sabiha Sunar:

"Türkiye fen performansında çok güzel bir ivme yakaladı. Bu ivmeyi devam ettirmeye, bunun için de okullardaki laboratuvar altyapılarını güçlendirmeye, öğretmen eğitimlerini uygulamalı şekilde dönüştürmeye ve fende neyi iyi yapıyorsak bunu diğer alanlara yansıtmaya ihtiyacımız var"

"Türkiye, öğrencilerin matematik kaygısında ilk sırada yer alıyor. Bu erken dönemden itibaren ele almamız gereken bir konu çünkü kaygı matematik performansını da etkiliyor. Matematik seferberliği başlatılmıştı, bu seferberliğe kaygıyı azaltacak hedeflerin de eklenmesinin doğru olacağını düşünüyoruz"

(Şeyma Güven/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Türkiye, IEA ülkeleri arasında elektrik talebi en hızlı artan ülke oldu

IEA'nın Türkiye Enerji Politikaları İncelemesi Raporu:

"Türkiye'de elektrik talebi 2005-2024 döneminde yıllık ortalama yaklaşık yüzde 5 arttı"

"Türkiye'nin elektrik talebinin 2035'te 510 teravatsaat seviyesine ulaşması bekleniyor"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

12- Lojistik sektörünün nitelikli tır sürücüsü ihtiyacı üniversite eğitimiyle karşılanacak

LOJİDER Yönetim Kurulu Başkanı Kayıhan Özdemir Turan:

"Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde hayata geçirilen Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü Programı ile bu meslektaşlarımızın her boyutuyla hem yabancı dili kapsayacak hem mevzuat hem de yük güvenliği ve aracı tanıma anlamında bilgili, tecrübeli ve ülkemizi temsil eden yapıda yetişmesi bu ihtiyacı pozitif yönde ileriye taşıyacak ve geliştirecek hususlar"

LODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş:

"Bu sene kontenjanı YÖK 30'a çıkararak ilan etti ve tercih anlamında program tamamıyla doldu. Ama şimdi kayıtlanma süreci devam ediyor. İlk tercihte bazı nedenlerle kayıt yaptırmayanlar da olabiliyor ondan dolayı isteyenler 2'nci tercihlerinde de başvurabilirler"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Hürmüz Boğazı'nda LNG trafiğindeki düşüş petrolü geride bıraktı

Uzmanlar, petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz taşımacılığındaki farklılaşmada tanker filosu, depolama imkanları, gemi maliyetleri, güvenlik riskleri ve LNG ihracat altyapısının coğrafi yoğunlaşmasının etkili olduğunu belirtiyor

(Gökçe Küçük Topbaş/Ankara)

14- El Nino etkisiyle kakao fiyatları yükselişini altıncı aya taşıdı

Intesa Sanpaolo Kıdemli Emtia Ekonomisti Daniela Corsini:

"Kakao fiyatlarındaki artışın başlıca nedenleri arasında, Orta Doğu'daki savaşın enerji maliyetlerini artırması, iklim değişikliğinin yarattığı sorunlar ve El Nino'nun neden olduğu rekor sıcaklıkların hasatları olumsuz etkilemesi yer alıyor"

Rabobank Emtia Analisti Oran van Dort:

-"2026/27 üretimine ilişkin endişeler, geçen ayın başında başlayan kakao rallisinde etkili oldu, bu endişelerin başında El Nino riski ile Fildişi Sahili ve Gana'da mahsul gelişiminin ve çiçeklenmenin yavaş olması geliyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

15- MSCI'da 8 ayın teknoloji lideri Asya oldu

Yılbaşından bu yana MSCI Asya Endeksi yüzde 23,01 ile en fazla değer kazanan bölge endeksi oldu

ABD ve Avrupa endekslerinde yıl başından bu yana en fazla değer kazanan sektör sırasıyla yüzde 41,42 ve yüzde 32,06 ile enerji olurken Asya'da yüzde 70,51 yükselen bilgi teknolojileri sektörü zirvede yer aldı

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

16- Premier Lig'de Hull City'ye gol atmak, puan almaktan zor

Championship play-off'ları ve Premier Lig'de üst üste 6 maçtır yenilmeyen ve gol yemeyen Hull City, ilk 3 haftada kalesinde gol görmeyen tek takım oldu

Hull City Kaleci Antrenörü Bozkurt:

"Tzolakis, en başından beri izlediğimiz ve benim istediğim kalecilerin en başındaydı. Daha 23 yaşında ve ileride çok daha başarılı işler yapacağına inanıyorum"

"Benim önceliğim kalecilerimizin adaptasyon sürecinde yanında olmak ve maç içinde olabilecek pozisyonları antrenmanda yaşamaları. Antrenmanın maç gibi geçmesi çok önemli"

İlk 3 haftada 9 kurtarışla dikkat çeken Yunan kaleci Tzolakis, Premier Lig tarafından ağustos ayının en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi

(Yunuz Kaymaz/Londra) (Görüntülü)

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