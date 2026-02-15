Ceviz Ağacından Düşen Adam Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde budamak için çıktığı ceviz ağacından düşen Fehim İ. (69) ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Göçmen Sokak'ta bir evin bahçesinde meydana geldi. Fehim İ. budamak için çıktığı ceviz ağacında dengesini kaybederek, 4 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Fehim İ., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.