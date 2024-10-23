Ceviz Toplarken Düştü, Hayatını Kaybetti

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NİĞDE merkeze bağlı Gümüşler beldesinde Ahmet Ekinci (60) ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Gümüşler Beldesi'nde oturan Ahmet Ekinci, ceviz toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Ekinci, düştü. İhbar üzerine bahçeye gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiği Ahmet Ekinci'nin öldüğü belirlendi. Ekinci'nin cenazesi, morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.