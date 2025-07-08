Cevizli Çarşı'nın Yıkımı Başladı - Son Dakika
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Cevizli Çarşı'nın Yıkımı Başladı

Cevizli Çarşı\'nın Yıkımı Başladı
08.07.2025 13:01
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Yeşilhisar'da depremlerde hasar gören Cevizli Çarşı'nın batı blokları yıkıldı, yeniden inşa edilecek.

Yeşilhisar ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Cevizli Çarşı'nın batı bloklarının yıkımı gerçekleştirildi.

6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan, 28 işyerinin bulunduğu tarihi çarşının yeniden inşası için batı bloklarının yıkımı yapıldı.

Yeşilhisar Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bölgedeki riskli yapıların kaldırılması ve yerine güvenli iş yerlerinin yapılması hedefleniyor.

Bu kapsamda Cevizli Çarşı'da 40 işyeri yapılarak esnafın ve ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacak.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Yeşilhisar, Son Dakika

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