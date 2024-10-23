Cevizlibağ'da 16 Saat Süren Yangın

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(İSTANBUL) Cevizlibağ Topkapı Site Yolu'nda 4 katlı binanın bodrum katında yer alan plastik deposunda dün akşam saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 16 saatlik mücadelesi sonucu söndürüldü.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun artmasına da neden olan yangın dün 18.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle çıkmıştı. Yangına İstanbul İtfaiye ekipleri gece boyunca müdahale etti ve yayılmasını önledi. İtfaiye Müdürlüğü yangının saat 10.00 sıralarında söndürüldüğünü açıkladı.

Yangının da etkisiyle trafik yoğunluğu Cevizlibağ ve çevresi başta olmak üzere kentin ana ulaşım noktalarında yüzde 81'lere ulaşmıştı.