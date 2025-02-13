Zahide Yetiş\'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı

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TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Hulki Cevizoğlu, dünkü komisyon toplantısına davet edilen televizyon programı sunucusu Zahide Yetiş'e muhalefet milletvekillerinin tepki göstermesine ilişkin, "Bir kadın konuşmacıya, üstelik de çağırdığımız çok sayıdaki benzer formatta program yapan kişiler arasından gelen tek kişi olan konuğumuza başka kadınların, kadın vekillerimizin sembolik şiddet uygulaması hoş olmadı" dedi.

KOMİSYON BAŞKANI CEVİZOĞLU'NDAN ZAHİDE YETİŞ'E DESTEK

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Cevizoğlu, dünkü komisyon toplantısına katılan televizyon programı sunucusu Zahide Yetiş'e muhalefet milletvekillerinin tepki göstermesiyle ilgili konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu

"HOŞ OLMADI"

Cevizoğlu şunları söyledi: "Bir kadın konuşmacıya, üstelik de çağırdığımız çok sayıdaki benzer formatta program yapan kişiler arasından gelen tek kişi olan konuğumuza başka kadınların, kadın vekillerimizin sembolik şiddet uygulaması hoş olmadı. Burada biz konuşurken Genel Kurulumuzda bir başka erkek milletvekilimiz, 'Efendim, falanca kişiden komisyon ne öğrenecek?' dediği konuşması bana göre çok basit, sığ bir konuşmaydı. Biz gelen konuklarımızın görüşüne katılmak zorunda değiliz, onlarla aynı düşünmek durumunda değiliz. Bizim kimseye hakaret etme hakkımız yok, ne milletvekili olarak bu hakka sahibiz ne insan olarak bu hakka sahibiz; böyle bir durum yok."