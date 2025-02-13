Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı - Son Dakika
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Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı

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Gündüz kuşağı programı sunucusu Zahide Yetiş'in TBMM Komisyonu'ndaki, "Buna, kadına yönelik şiddet desek de bazen kadınlar da bunu yapıyor." sözlerinin ardından kadın milletvekillerinin salonu terk etmesiyle TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Hulki Cevizoğlu açıklama yaptı. Cevizoğlu, "Konuğumuza kadın vekillerimizin sembolik şiddet uygulaması hoş olmadı" dedi.

13.02.2025 18:41  Güncelleme: 18:47
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TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Hulki Cevizoğlu, dünkü komisyon toplantısına davet edilen televizyon programı sunucusu Zahide Yetiş'e muhalefet milletvekillerinin tepki göstermesine ilişkin, "Bir kadın konuşmacıya, üstelik de çağırdığımız çok sayıdaki benzer formatta program yapan kişiler arasından gelen tek kişi olan konuğumuza başka kadınların, kadın vekillerimizin sembolik şiddet uygulaması hoş olmadı" dedi.

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TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Cevizoğlu, dünkü komisyon toplantısına katılan televizyon programı sunucusu Zahide Yetiş'e muhalefet milletvekillerinin tepki göstermesiyle ilgili konuştu.

Cevizoğlu: Kadın vekillerimizin konuğumuza sembolik şiddet uygulaması hoş olmadı
AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu

"HOŞ OLMADI"

Cevizoğlu şunları söyledi: "Bir kadın konuşmacıya, üstelik de çağırdığımız çok sayıdaki benzer formatta program yapan kişiler arasından gelen tek kişi olan konuğumuza başka kadınların, kadın vekillerimizin sembolik şiddet uygulaması hoş olmadı. Burada biz konuşurken Genel Kurulumuzda bir başka erkek milletvekilimiz, 'Efendim, falanca kişiden komisyon ne öğrenecek?' dediği konuşması bana göre çok basit, sığ bir konuşmaydı. Biz gelen konuklarımızın görüşüne katılmak zorunda değiliz, onlarla aynı düşünmek durumunda değiliz. Bizim kimseye hakaret etme hakkımız yok, ne milletvekili olarak bu hakka sahibiz ne insan olarak bu hakka sahibiz; böyle bir durum yok."

Zahide Yetiş\'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    Yalaka Hulki 4 4 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    tebrikler Hulki Cevizoğlu. gerçi bizdeki tatlı su demokratileri mazlumlara ses cikarmazken Fransa'da örgütün iç hesaplaşmasinda ve dağda geberen fareler ölürken " kadınlara şiddete hayır " diye bağırır. 4 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    akademisyen adamin konusmasida bir baska oluyor topluyacan su millet vekillerini komple okumusundan yapacan vallahi 3 0 Yanıtla
  • Buruk Ali:
    Hulki bey her zamanki gibi aklı selim ve doğruyu konuşmuş. Kendisini ceviz kabuğu programından tanırım 0 0 Yanıtla
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