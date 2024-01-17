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Çevre Bakan Yardımcısı Fatma Varank: Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi Düzenleyeceğiz - Son Dakika
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Çevre Bakan Yardımcısı Fatma Varank: Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi Düzenleyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, enerji ve kaynak verimliliğini, sıfır kirlilik prensibini gösteren tesislere 'sanayide yeşil dönüşüm' belgesi düzenleyeceklerini açıkladı. Varank, Türkiye'nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi Projesi'nin kapanış etkinliğinde yaptığı konuşmada, çevreyi korurken sanayide üretim ve kalkınmanın devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerine doğru güçlü politikalarla dönüşüm süreci yaşanacağını vurguladı.

Çevre Bakan Yardımcısı Fatma Varank: Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi Düzenleyeceğiz
17.01.2024 - 12:23,
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "Enerji ve kaynak verimliliğini, hava, su ve toprak için sıfır kirlilik prensibini gösteren ve faaliyetlerini bu hassasiyetle yürüten tesislere çevresel sürdürülebilir üretimin göstergesi olarak, gönüllülük esasıyla 'sanayide yeşil dönüşüm' belgesi düzenleyeceğiz." dedi.

Varank, Ankara'da düzenlenen, Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Kapsamında Türkiye'nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES) Projesi'nin kapanış etkinliğinde konuştu.

Bakanlık olarak kirletmeden üretmenin mümkün olduğuna inandıklarını belirten Varank, sanayide üretim ve kalkınma devam ederken çevrenin etkin şekilde korunmasını sağladıklarını ifade etti.

Varank, sanayide yeşil dönüşüm kapsamında, temiz üretim teknikleri, iklim-nötr ve sıfır kirlilik hedefleri, döngüsel ekonomi, sınırda karbon düzenlemesi, taksonomi, sürdürülebilir finans gibi konularındaki çalışmaları devam ettirdiklerini söyledi.

Uzun soluklu bir sürecin sonuna geldiklerini ve yeni bir dönemin de kapısını araladıklarını bildiren Varank, "Proje süresince katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, Türkiye ve sanayinin geleceği için hayırlı sonuçlara vesile olacağını temelli ediyorum." diye konuştu.

"Verimliliğin ve sürdürülebilirliğin yüzyılını inşa edeceğiz"

İnsan eliyle meydana gelen iklim değişikliğinin sonucunda dünyanın hızla ısındığına dikkati çeken Varank, "Ülke olarak iklim kriziyle mücadelede ve bu meselenin yol açacağı olumsuzlukları ortadan kaldırmak üzere birçok önemli yatırıma, vizyoner projeye imza attığımızı belirtmek isterim. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hep birlikte verimliliğin ve sürdürülebilirliğin yüzyılını inşa edeceğiz." dedi.

Türkiye Yüzyılı vizyonu altında gerçekleştirecekleri iki önemli hedefleri bulunduğunu vurgulayan Varank, bunlardan birinin 2053 Net Sıfır Emisyon, diğerinin ise Yeşil Kalkınma hedefi olduğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı Varank, şunları kaydetti:

"2053 Net Sıfır Emisyon hedefine doğru güçlü politikalarla enerjiden sanayiye, ulaşımdan binalara, atık sektöründen yutak alanlara kadar her alanda bir dönüşüm süreci yaşayacağız. Enerji verimliliği, temiz ulaşım, yutak alanların korunması ve sanayinin dönüşümü gibi alanlarda önemli atılımlar ve yatırımlar yapacağız. Yeşil kalkınma devrimi çerçevesinde ülkemizin üretimini ve ihracatını da daha da geliştirerek ileri bir seviyeye taşıyacağız."

Sanayide yeşil dönüşümde yeni bir sayfa açtıklarını belirten Varank, şöyle devam etti:

"Enerji ve kaynak verimliliğini, hava, su ve toprak için sıfır kirlilik prensibini gösteren ve faaliyetlerini bu hassasiyetle yürüten tesislere çevresel sürdürülebilir üretimin göstergesi olarak, gönüllülük esasıyla 'sanayide yeşil dönüşüm' belgesi düzenleyeceğiz. Çevreci bir yaklaşımla faaliyetlerini yürüttüklerine dair bu belgeyi alan tesislerin çevresel taksonomi kriterlerini karşılayarak çevre yatırım konularından ve yeşil finansman imkanlarından faydalanmaları için önemli bir adım atmış olacağız."

Varank, atılan bu adımla çevresel iyileşmenin yanı sıra ülke sanayisinin, dünya standartlarında üretim seviyesini yakalayarak ihracat pazarında eşit şartlarda rekabet gücüne erişmesini ve dünya piyasalarında yüksek payla yer almasını hedeflediklerini anlattı. Bu anlamda temiz üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılmasının işletmelere kaynakların tasarruflu ve verimli kullanımının yanı sıra çevresel emisyonların azalması yönünde önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını aktaran Varank, yerli ve milli yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması konusunda sanayicilere olan güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.

"Yeşil kalkınma devrimi süreci başlamıştır." diyen Varank, "Biz inanıyoruz ki ülkemiz bu süreçte yeşil dönüşüme etki eden, yön veren, lider bir ülke olarak bu süreci yönetecektir." şeklinde konuştu.

Program, konuşmaların ardından katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Çevre Bakan Yardımcısı Fatma Varank: Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi Düzenleyeceğiz - Son Dakika


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