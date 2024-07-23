Çevre Bakanı Murat Kurum, EBRD Başkan Yardımcısı Matteo Patrone'yi kabul etti - Son Dakika
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Çevre Bakanı Murat Kurum, EBRD Başkan Yardımcısı Matteo Patrone'yi kabul etti

Çevre Bakanı Murat Kurum, EBRD Başkan Yardımcısı Matteo Patrone\'yi kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Matteo Patrone ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, deprem bölgesine yönelik çalışmalardan iklim değişikliğine kadar birçok konu ele alındı. EBRD ile yürütülecek ortak çalışmalar kapsamında 8 çevresel altyapı projesinin Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de hayata geçirileceği belirtildi.

23.07.2024 16:18
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Matteo Patrone ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum'un, Başkan Yardımcısı Patrone ile bakanlıkta gerçekleşen görüşmesinde, deprem bölgesine yönelik çalışmalardan iklim değişikliğine kadar birçok konu ele alındı.

Kurum, görüşmede, EBRD ile 2009'dan bu yana süregelen ortak çalışmaların son yıllarda artarak devam ettiğini belirterek, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından EBRD'nin sergilemiş olduğu dayanışmadan dolayı teşekkür etti.

EBRD ile yürütülecek ortak çalışmalar kapsamında 8 çevresel altyapı projesinin Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de hayata geçirileceğini anlatan Kurum, "Buradaki projelerin tamamlanması ve inşa sürecini arkadaşlarımız yürütüyorlar. İnşallah orada projelerimizin temel atma ve açılışını sizlerle birlikte yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye'ye yönelik yatırımlarının yarısının sürdürülebilir altyapı yatırımları olduğunu vurgulayan Kurum, İller Bankası ile EBRD arasında başlatılacak işbirliğinin de kıymetli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda yatırımların devam ettiğini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği ile mücadele kapsamında İklim Kanunu'nu Meclisimizden geçirmeyi istiyoruz. Yine döngüsel ekonomi anlayışı ve prensibi çerçevesinde Türkiye Çevre Ajansımız gerek Depozito Yönetim Sistemi gerek Sıfır Atık projeleri gerekse atığın kaynağında ayrıştırıldığı, ekonomiye kazandırıldığı birçok projeyi yapacak. Bu noktada da kararlılığımız ilk günkü gibi devam etmektedir."

"Mümkün olan her alanda işbirliğini artırmak isteriz"

Görüşmede, EBRD Başkan Yardımcısı Matteo Patrone ise Türkiye'nin işbirliği yaptıkları en önemli ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye ile ortak yatırım konularının başında yeşil dönüşümün geldiğine dikkati çeken Patrone, Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projesi kapsamında da deprem bölgesindeki belediyelere sağlanacak finansman desteğinin, fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra artabileceğini dile getirdi.

Patrone, "Mümkün olan her alanda işbirliğini artırmak isteriz. İLBANK ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği bizim için büyük önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde de hem İLBANK hem de Türkiye Çevre Ajansı ile birlikte ortak çalışmalar yürütmekten büyük memnuniyet duyarız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çevre Bakanı Murat Kurum, EBRD Başkan Yardımcısı Matteo Patrone'yi kabul etti - Son Dakika

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