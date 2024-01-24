 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çevre Bakanı: Türkiye afetlere karşı hazırlıklı hale getirilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Çevre Bakanı: Türkiye afetlere karşı hazırlıklı hale getirilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'yi, deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı hazırlıklı hale getirmekte, sağlıksız ve riskli yapı stokunu hiç vakit kaybetmeden dönüştürmekte kararlı olduklarını bildirdi. Özhaseki, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin paylaşımda bulunarak, devlet ve milletin el ele vererek Türkiye'nin sağlam, güvenli ve çevre dostu konutlarını üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Çevre Bakanı: Türkiye afetlere karşı hazırlıklı hale getirilecek
24.01.2024 - 14:38,
Abone Ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'yi, deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı hazırlıklı hale getirmekte, sağlıksız ve riskli yapı stokunu hiç vakit kaybetmeden dönüştürmekte kararlı olduklarını bildirdi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Elazığ depreminde kaybedilen canları rahmetle yad eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Rabb'im mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizi deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı hazırlıklı hale getirmekte, sağlıksız ve riskli yapı stokunu hiç vakit kaybetmeden dönüştürmekte kararlıyız. Devlet millet el ele, Türkiye Yüzyılı'nın sağlam, güvenli, Sıfır Atık uyumlu, iklim dostu konutlarını üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Türkiye, Elazığ, Deprem, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre Bakanı: Türkiye afetlere karşı hazırlıklı hale getirilecek - Son Dakika


19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52
AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi

Son Dakika
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
16:45 ABD'li milyarder Elon Musk: İsmim oldukça Yahudi ismi, Yahudi gibiyim
16:34 Sadece 1 maça daha çıksa bambaşka bir senaryo olacaktı! Galatasaray, Angelino'nun biletini kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 20:41:08. #1.11#
SON DAKİKA: Çevre Bakanı: Türkiye afetlere karşı hazırlıklı hale getirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement