Çevre Bakanlığı 23 ilde yağış uyarısı yaptı, Hatay ve Osmaniye'de turuncu uyarı var - Son Dakika
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Çevre Bakanlığı 23 ilde yağış uyarısı yaptı, Hatay ve Osmaniye'de turuncu uyarı var

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarın kuvvetli yağış beklenen 23 ilde sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı uyardı. Hatay ve Osmaniye'nin bazı ilçelerinde turuncu, Adana, İstanbul, İzmir ve çok sayıda ilde sarı uyarı geçerli olacak.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarın kuvvetli yağış beklenen 23 ilde su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre yarın Hatay, Osmaniye, İstanbul ve İzmir'de şiddetli ve kuvvetli yağış bekleniyor. Hatay'ın Hassa, Payas, Erzin ve Dörtyol ile Osmaniye'nin Merkez, Hasanbeyli ve Toprakkale ilçeleri için turuncu; Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için ise sarı uyarı var. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olalım; güncel uyarıları takip edelim" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çevre Bakanlığı 23 ilde yağış uyarısı yaptı, Hatay ve Osmaniye'de turuncu uyarı var - Son Dakika
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