Çevre Bakanlığı, Düzenli Depolama Tesisi Sayısını Artırdı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılı ilk çeyreğinde düzenli depolama tesisi sayısını 94'e çıkardıklarını ve 1248 belediyede 75,9 milyon kişiye hizmet sağladıklarını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Daha temiz bir çevre, daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyor, katı atık depolama tesislerimizle şehirlerimizin gelişmesine katkı sağlıyoruz. 2024 yılı ilk çeyreğinde düzenli depolama tesisi sayımızı 94'e çıkardık. 1248 belediyede 75,9 milyon kişiye hizmet sağlıyoruz."