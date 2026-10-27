Çevre Bakanlığı Muğla'nın 9 ilçesine turuncu, 18 il için sarı yağış uyarısı verdi - Son Dakika
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Çevre Bakanlığı Muğla'nın 9 ilçesine turuncu, 18 il için sarı yağış uyarısı verdi

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Çevre Bakanlığı Muğla\'nın 9 ilçesine turuncu, 18 il için sarı yağış uyarısı verdi
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Çevre Bakanlığı, yarın Muğla'nın 9 ilçesi için turuncu, İzmir ve Antalya'nın da aralarında olduğu 18 il için sarı kodlu yağış uyarısı verildiğini duyurdu. Sel ve su baskını gibi risklere karşı tedbirli olunması istendi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarın şiddetli ve kuvvetli yağış nedeniyle Muğla için 'turuncu', İzmir ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 18 il için 'sarı' kodlu uyarı olduğunu duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre; yarın Muğla, İzmir ve Antalya'da şiddetli ve kuvvetli yağış bekleniyor. Muğla'nın Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Ortaca, Seydikemer ve Ula ilçeleri için turuncu; Adıyaman, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa ve Tunceli illerimiz için ise sarı uyarı var. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olalım, güncel uyarıları takip edelim" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çevre Bakanlığı Muğla'nın 9 ilçesine turuncu, 18 il için sarı yağış uyarısı verdi - Son Dakika
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