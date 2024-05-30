Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı Devreye Alındı - Son Dakika
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Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı Devreye Alındı

Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı Devreye Alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapıların önüne geçmek ve vatandaşların plajlara rahat şekilde ulaşabilmesini sağlamak için 'Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı'nı devreye aldı. Vatandaşlar, çevre ve deniz kirliliğiyle ilgili şikayetlerini, fotoğraflı ve videolu olarak '0532 01 01 181' numaralı WhatsApp ihbar hattına ileterek 7 gün 24 saat bildirimde bulunabilecek. Bakan Özhaseki, yapılan ihbarlar doğrultusunda kıyıları işgal eden izinsiz yapıların hızlı bir şekilde yıkılacağını belirtti.

30.05.2024 11:21
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapıların önüne geçmek ve vatandaşların plajlara rahat şekilde ulaşabilmesini sağlamak için "Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı"nı devreye aldıklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapıların önüne geçmek, vatandaşların plajlara rahat şekilde ulaşmasını sağlamak için harekete geçti.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından "Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı" kuruldu.

Vatandaşlar, çevre ve deniz kirliliğiyle ilgili şikayetlerini, fotoğraflı ve videolu olarak "0532 01 01 181" numaralı WhatsApp ihbar hattına ileterek 7 gün 24 saat bildirimde bulunabilecek.

"Kaçak yapılar hızlı bir şekilde yıkılacak"

Bakan Özhaseki, AA muhabirine, vatandaşlar tarafından yapılan başvuruların yetkili operatörlerce kayıt altına alınarak elektronik ortamda anında il müdürlüklerine ileteceğini, çevreyi ve denizleri vatandaşla el birliği içinde hassasiyetle koruyacaklarını aktardı.

Özhaseki, "Devreye aldığımız '0532 01 01 181' numaralı Çevre - Deniz WhatsApp İhbar Hattı ile vatandaşlarımızdan mesaj olarak gelen ihbarları değerlendireceğiz. İl Müdürlüğü ekiplerimizi ihbarlara yönlendirecek, mevzuata aykırı olduğunu tespit ettiğimiz durumlarda ise gerekli idari iş ve işlemleri uygulayacağız. Ortak evimiz olan dünyamız için hep birlikte 7 gün 24 saat çalışıyoruz." diye konuştu.

Özhaseki, yetkililer tarafından yerinde denetim gerçekleştirildiğini, ihbarlar doğrultusunda yapılan takip ve incelemelerin ardından kıyıları işgal eden izinsiz yapıların hızlı bir şekilde yıkımına başlanacağını söyledi.

Bakan Özhaseki, Bakanlık bünyesinde hizmet veren "ALO 181" çağrı merkeziyle de vatandaşların kentsel dönüşüm, tapu ve kadastroyla, çevre konularındaki sorunlarının çözüme kavuşturulmaya devam edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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