Çevre dostu hipodromdaki "Geri Dönüşüm Kütüphanesi"nde çocuklara kitap sevgisi aşılanıyor

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu'nda, atıl malzemeler kullanılarak oluşturulan Geri Dönüşüm Kütüphanesi ve parkta çocuklara hem çevre bilinci hem de kitap sevgisi kazandırılıyor.

Yurtbaşı beldesinde 503 dönüm arazide kurulu göl manzaralı Elazığ Hipodromu'nda at yarışlarını izlemek, gezi ve piknik yapmak için gelen ailelerin çocukları için atıl eşyalarla Geri Dönüşüm Kütüphanesi oluşturuldu.

Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek amacıyla yürütülen çalışmada atıl durumdaki buzdolabı, televizyon, bilgisayar, bilgisayar kasası gibi malzemelerle raflar yapılarak kitap yerleştirildi.

Hipodroma aileleriyle gelen ve kütüphanede misafir edilen çocuklar kitap okuma imkanı bulurken, geri dönüşüm konusunda da bilinç kazanıyor.

Çocuklar ziyaretlerinde daha önce atık malzemelerle yapılan ve hipodroma kazandırılan oyun alanında da eğlenceli zaman geçiriyor.

"Burada eğitici ve öğretici olmaya çalışıyoruz"

TJK Elazığ Hipodromu Müdürü Muhammet Demirçelik, AA muhabirine, hipodromun at yarışları dışında vatandaşlara güzel yaşam alanları da sunduğunu söyledi.

Hipodromun yaz aylarında daha yoğun olduğunu belirten Demirçelik, "Sosyal alanlarımızda binlerce çocuğumuzu ağırlıyoruz. Burada eğitici ve öğretici olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı teknolojinin olumsuz etkilerine karşı korumak ve her geçen gün azalan kitap okuma alışkanlığını yeniden kazandırmak amacıyla geri dönüşüm kütüphanesi kurduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne de bu kütüphane ile destek sunduklarını anlatan Demirçelik, bu çalışma ile aynı zamanda çocuklarda geri dönüşüm konusunda farkındalık sağladıklarını belirtti.

Ağırladıkları çocukların daha önce hipodroma kazandırılan geri dönüşüm parkında da eğlenceli vakit geçirdiğini ifade eden Demirçelik, şöyle konuştu:

"Türkiye Jokey Kulübü kamu yararına bir dernek ve tüm tesislerimizde kamuya destek sağlamak için bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Teknoloji hayatımıza pek çok kolaylık ve yenilik getirmiş olsa da mobil teknolojilere ulaşım ve internet erişiminin her geçen gün daha yaygınlaşması ile teknolojik cihazlarla geçirilen süre hızla artmaktadır. Bu durum teknoloji bağımlılığına yol açabilmekte ve aile içindeki dinamiklere zarar verebilmektedir. Bu alanı (kütüphane) oluştururken eski, kullanılmış monitör, buzdolabı, bilgisayar kasası seçildi. Bunlar kitaplık haline getirildi."

"Çocuklarımıza, teknoloji bağımlılığını yok ederek geri dönüşüm farkındalığıyla kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyoruz." diyen Demirçelik, aileleri piknik yaparken çocuklarının da bu alanlarda kaliteli vakit geçirdiğini söyledi.

Demirçelik, "Tüm yarış sezonu ile yaz sezonu boyunca çocuklarımız eğitici ve öğretici alanlarımızı kullanıyorlar. Biz de bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Demek ki amacımıza ulaşıyoruz. Bir taraftan geri dönüşüm bilinci, bir taraftan kitap okuma alışkanlığı kazandırdığımıza inanıyorum." diye konuştu.

"Burada hem okuma hem de geri dönüşümle alakalı kazanımlar elde etmiş olduk"

Kütüphaneyi ziyaret eden okul müdürü Burcu Çakır, hipodromda çocukların gelişimi için güzel alanların oluşturulduğunu kaydetti.

Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için teknoloji içerikli materyallerden hazırlanmış kitaplıklar ve kütüphanenin çok anlamlı olduğunu belirten Çakır, şöyle dedi:

"Her çocuğun yaş düzeyine göre kitaplar var. Çocuklara burada geri dönüşümle alakalı bilinç kazandırılıyor. Burada hem okuma hem de geri dönüşümle alakalı kazanımlar elde etmiş olduk."

"Atık malzemelerin önemini anladık"

Geri dönüşüm kütüphanesinde zaman geçiren çocuklardan Ecrim Zeynep Aydemir, ailesiyle piknik yapmak için geldikleri hipodromda kütüphaneyi çok beğendiğini söyledi.

Atıl malzemelerin çok güzel dönüştürüldüğünü gördüğünü anlatan Aydemir, "Atıl televizyon ve buzdolabıyla kütüphane kurmuşlar. Kitapları da çok beğendim. Burada atık malzemelerin önemini anladık. Eskimiş dediğimiz malzemeler aslında bir kütüphane veya başka bir projede kullanılabiliyor." dedi.

Muhammet Eren Bidoş da kütüphanede kitap okuduğunu belirterek, "Burada ailemle çok güzel vakit geçirdim. Burada her şeyin çöp olmadığını gördüm. Çok güzel bir yer." diye konuştu.

Davut Mustafaoğlu da gezmeye geldikleri hipodromda oluşturulan kütüphane sayesinde de güzel zaman geçirdiklerini belirtti.