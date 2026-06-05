Çevre Haftası'nda Ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Çevre Haftası dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Haftası kapsamında Öztürk ve beraberindeki heyet, Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette çevre bilinci, sürdürülebilir şehircilik ve kurumlar arası işbirliği konuları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Çevre Haftası'nın çevre duyarlılığının artırılması açısından önemli bir farkındalık oluşturduğunu ifade etti.

Ziyaret sonunda Öztürk tarafından Büyükkılıç'a çiçek takdim edildi.