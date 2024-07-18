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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcılığına atanan Burak Demiralp ve Ömer Bulut, görevi Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen'den devraldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda, bakan yardımcılığı, başkanlıklar ve genel müdürlükler düzeyinde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Bakan yardımcılığına atanan Refik Tuzcuoğlu görevini Burak Demiralp'e, Vedad Gürgen ise görevini Ömer Bulut'a devretti.