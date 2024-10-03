Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Gümüşhane'ye destek - Son Dakika
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Gümüşhane'ye destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gümüşhane İl Özel İdaresine hibe olarak 16 milyon lira ve bazı iş makineleri ile 20 milyon lira kredi desteğinde bulundu.

03.10.2024 12:16
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gümüşhane İl Özel İdaresine hibe olarak 16 milyon lira ve bazı iş makineleri ile 20 milyon lira kredi desteğinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse'nin, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat, Öbektaş Belde Belediye Başkanı Muharrem Kartal ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milletvekili Köse, Bakan Murat Kurum ile yaptığı görüşmede Gümüşhane'nin altyapı ve çevre ihtiyaçlarını aktararak bu alanlarda yapılacak projeler için Bakanlığın desteğini talep ettiklerini kaydetti.

Talepleri olumlu karşılayan Bakan Kurum'un, Gümüşhane'nin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir hibe ve kredi desteğine onay verdiğini aktaran Köse, "Bakanımız Sayın Murat Kurum'un desteğiyle Gümüşhane'ye 16 milyon lira hibe, 20 milyon lira kredi sağlandı. Bunun yanı sıra 1 JCB iş makinesi, köylerin temizlik çalışmalarına destek vermek amacıyla 1 kuka vidanjör ve 150 çöp konteyneri hibe olarak temin ettik." bilgisini paylaştı.

İl Özel İdaresi için sağlanan hibe ve kredi paketinin, Gümüşhane'ye hizmet noktasında önemli rol oynayacağını vurgulayan yapan Köse, şunları kaydetti:

"Bu hibe ve kredi paketleri ile köylerimizdeki altyapı sorunlarını büyük ölçüde çözeceğiz. Bununla birlikte köylerimizin hem çevre temizliği hem de altyapı projelerimizde büyük ivme kazanacağız. Bu destekler sayesinde kırsal bölgelerde uzun süredir bekleyen altyapı projeleri hayata geçirilecek ve köylerimiz daha yaşanılabilir hale gelecek. Bu vesileyle Gümüşhane'ye gösterdiği özel ilgi ve desteği için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyor, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a da bu desteklerin hayata geçirilmesi noktasındaki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Politika, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Gümüşhane'ye destek - Son Dakika

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