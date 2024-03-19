Çevre Vakfı, Sürdürülebilir Çevre Konusundaki Akademik Çalışmaları Ödüllendiriyor - Son Dakika
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Çevre Vakfı, Sürdürülebilir Çevre Konusundaki Akademik Çalışmaları Ödüllendiriyor

Çevre Vakfı, sürdürülebilir çevre konusundaki akademik çalışmaları desteklemek amacıyla en başarılı doktora tezlerini ödüllendireceği bir yarışma düzenliyor. Yarışmaya başvurular 22 Mart'a kadar kabul edilecek. Yarışma ile çevre alanında yapılan doktora tezlerinin katkılarının arttırılması ve kalitenin teşvik edilmesi hedefleniyor. Ödül alan tezler 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde duyurulacak.

19.03.2024 18:07  Güncelleme: 18:08
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Çevre Vakfınca sürdürülebilir çevre konusundaki akademik çalışmaların desteklenmesi amacıyla en başarılı doktora tezlerinin ödüllendirileceği yarışmaya 22 Mart'a kadar başvurulabilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir çevre eksenli faaliyetlerini, "Sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar vasıtasıyla tüm varlıkların varoluş gayesine uygun, sürdürülebilir bir çevre için farkındalık oluşturma" misyonuyla yürüten Çevre Vakfınca geleneksel hale getirilen yarışmanın 6'ıncısı için başvurular alınmaya başladı.

"Çevre Alanındaki En Başarılı Doktora Tezi Ödülleri 2023"ün başvuru süreci 22 Mart'ta sona erecek.

Yarışma ile çevre alanında yapılan doktora tezlerinin bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel katkılarının en üst seviyeye çıkartılıp, rekabeti arttırıcı ve kaliteyi teşvik edici bir yol izlenmesini sağlayarak, çevre konusundaki çalışmalarda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Tez konuları belirlendi

Değerlendirmeye alınacak tez konuları, "Çevre ve Ahlak", "Göç ve Çevreye Etkileri", "Çevre Felsefesi", "Şehircilik ve Çevreye Etkileri", "Çevre Sosyolojisi", "Sürdürülebilir Kalkınma", "Tarihte Çevre Kültürü", "Çevre ve İnsan Sağlığı", "Edebi Metinlerde Çevre", "Doğal Afetler ve Çevresel Etkileri", "Çevre Hukuku", "Su, Hava, Toprak Kirliliği ve Kontrolü", "Çevre Eğitimi", "İklim Değişikliği", "Yeşil Dönüşüm", "Toplumsal Çevre Bilinci", "Yenilenebilir Enerji Kaynakları", "Din ve Çevre", "Temiz Teknolojiler", "Tasavvuf Düşüncesi ve Çevre" ve "Yeşil Tedarik Zinciri" şeklinde belirlendi.

Vakfın "www.cevrevakfi.org.tr" adlı internet sitesinden yapılacak başvurular, vakfın bilim danışma kurulu tarafından gerçekleştirilecek ön incelemenin ardından jüri üyelerine gönderilecek. En başarılı tezler, jüri üyelerinin tezlerle ilgili raporları hazırlamasının ardından sırasıyla bilim danışma kurulu, yönetim kurulu ve mütevelli heyetinin değerlendirmelerinin ardından belirlenecek.

Ödül alan tezler 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde duyurulacak

Başvurular değerlendirilirken, çalışılan konunun orijinallik derecesi, başvuru yapılan alana etkisi, sağlayacağı yaygın etki, tezden elde edilen yayınlar, tezin veya tezden çıkan yayınların aldığı ödüller, tez çalışmasıyla ilgili patentler-faydalı modeller, tezin dahil olduğu projeler, tezin basım ve sunuş kalitesi gibi ölçütler esas alınacak.

Birinciye 25 bin lira, ikinciye 15 bin lira, üçüncüye ise 10 bin lira ödülün takdim edileceği yarışmaya, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarih aralığında tamamlanmış tezler için müracaat edilebilecek. Ayrıca, yarışmaya müracaat edecek adayın enstitüden doktor unvanı almış olması gerekecek.

Ödül alan tezler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Çevre Vakfının internet sitesinden kamuoyuna duyurulacak. Ödül töreni ise vakfın duyuracağı ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, 22 Mart, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre Vakfı, Sürdürülebilir Çevre Konusundaki Akademik Çalışmaları Ödüllendiriyor - Son Dakika

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