ANTALYA'da devam eden COP31 İklim Zirvesi kapsamında Emine Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Sıfır Atık Müzesi, zirve boyunca dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırladı. Müze hakkında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, "COP31, 'Sıfır Atık'la da anılacak ve önemli mesajlarıyla tarihe bir mihenk taşı olarak geçecek" dedi.

Dünyanın en önemli iklim zirvesi olan COP31, 12'nci gününde, Mavi Bölge'de müzakerelerle, Yeşil Bölge'de ise 'Finansman ve Teşvikler Günü' teması ile devam ediyor. Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 27 Eylül 2017'de başlatılan ve küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık da birçok alanda zirvenin merkezinde yer alıyor. COP31 Başkanlığı'nın öncelik 10 Eylem Gündemi arasında ve 2035'e yönelik küresel hedefleri arasında da yer alan Sıfır Atık'ı Türkiye, dünyaya atık ve metan azaltımı konusunda yol haritası olarak sunuyor. Atık üretimindeki artışın 2035'e kadar yarı yarıya azaltılması küresel hedef olarak dünyaya yön gösteriyor.

'0'DAN COP31'E DÜNYA İÇİN HEP BİRLİKTE'

Bu yıl 9'uncu yılını COP31 nedeniyle '0'dan COP31'e Dünya için Hep Birlikte' sloganıyla kutlayan Sıfır Atık kapsamında, Antalya'daki COP31 Alanı'nın Mavi Bölgesinde Sıfır Atık Vakfı tarafından Sıfır Atık Müzesi kuruldu. 11 Kasım'da Emine Erdoğan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açılan müze, zirve boyunca 196 ülkeden gelen katılımcı ve delegeleri ağırladı.

'SIFIR ATIK MÜZESİ BÜYÜK TEVECCÜH GÖRÜYOR'

Müzeyle ilgili bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, Sıfır Atık'ın Türkiye'nin dünyaya sunduğu en önemli projelerden biri olduğunu vurguladı. Turan, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Saygıdeğer Hanımefendi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde ana tema her zaman Sıfır Atık olmuştur. Bu, bizim dünyaya armağan ettiğimiz en önemli projelerden biri. Bunun uygulamalarının COP31'de görüldüğü ve Türkiye olarak bu süreçte nereden nereye geldiğimizin sergilendiği Sıfır Atık Müzesi ilgi çekiyor ve büyük teveccüh görüyor" dedi.

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma sorumluluğuna dikkati çeken Turan, "Dünya, hepimizin ortak evi. Çocuklarımıza, torunlarımıza bu dünyayı bulduğumuzdan daha iyi bir halde bırakmamız gerekiyor. Bu şuurla hareket etmemiz gerekiyor. Sıfır Atık, bunun en somut ve markalaşmış hali. COP31, 'Sıfır Atık'la da anılacak ve önemli mesajlarıyla tarihe bir mihenk taşı olarak geçecek" ifadelerini kullandı. Turan, bakanlığın geliştirdiği düzenlemelerin Sıfır Atık Vakfı bünyesinde okullar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hayata geçirilmesinin projeye ciddi güç kattığını da belirtti.

BEŞ YAPRAKLI MÜZEDE SIFIR ATIĞIN HİKAYESİ

Beş yaprak formunda tasarlanan 3 bin 700 metrekarelik 'Sıfır Atık Müzesi'nde Sıfır Atık uygulamalarının tarihsel gelişimi, atıkların çevresel etkileri, geri dönüşüm ve yeniden kullanım süreçleri ile doğal kaynakların korunması anlatılıyor. Müzeyi ziyaret edenler, geleceğe yönelik mesajlarını '2035 Mesaj Duvarı'na dijital olarak yazarken, fuayedeki zeytin ağacına da dileklerini yazıp dallarına asıyor. Mavi Bölge'deki müzede forum sahnesi ve toplantı salonları da yer alıyor.

DANİMARKALI KATILIMCIDAN MÜZEYE ÖVGÜ

Danimarkalı katılımcı Lisa Larsen, "Bence Sıfır Atık Müzesi, karmaşık bir sorunu, konuyu ve bunların çözümlerini gerçek hayata ve kamuoyuna taşımanın ve böylece insanların aslında neler olup bittiğini daha iyi anlamalarını sağlamanın harika bir yolu" dedi.

COP31'e Libya'dan katılan Adel Alajeeli Osman, "Hepimiz birlikte çalışarak, Sıfır Atık hedefine ulaşmaya çalışmamız gerekiyor, çünkü bu hayatımızı daha iyi hale getirmemizi sağlayacak" diye konuştu.

'EVE DÖNDÜĞÜMÜZDE DE BU MÜZEDEN İLHAM ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Nijerya'dan gelen Ayuba Hassan da "Sıfır Atık Müzesi fikrini ve konseptini anlıyorum. Bu ilham verici bir fikir. Çünkü dışarıya attığımız atık miktarı çok büyük. Bu, hayatımıza hiçbir değer katmayan milyonlarca ton atık demek. Eğer bu atıkları dönüştürüp, yeniden kullanılabilir ve hayatımız için anlamlı hale getirebilirsek, COP da amacına tam olarak ulaşmış olacak. İşte bu yüzden hepimiz buradayız. Gördüklerimizden çok şey öğreniyoruz. Bu müzeden eve döndüğümüzde de ilham almaya devam edeceğiz" yorumunu yaptı.