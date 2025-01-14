Çevresel Sürdürülebilirlik Projesi Lansmanı

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Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından hazırlanan Çevresel Sürdürülebilirlik Akademisi (ÇESA) adlı Erasmus+ projesinin lansmanı yapıldı.

Sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, ekoloji ve çevre konularını kapsayan ÇESA Projesi'nin lansmanı, Karayolları Argıncık Sosyal Tesisleri'nde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Elçin Tekdemir, programda yaptığı konuşmada, Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi Çevresel Sürdürülebilirlik Akademisi adlı ERASMUS Projesi'nin önemini anlattı.

Tekdemir, ülkeler ve kültürler arasında köprüler kurmak için değil aynı zamanda dünyanın en önemli meselelerinden biri olan sürdürülebilirlik ve çevre konusunda ortak bir geleceği inşa etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Erasmus+ gibi uluslararası projelerin sorumluluğunun önemli olduğunu anlatan Tekdemir, projenin eşsiz fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Tekdemir, projeyle ilgili şunları kaydetti:

"Tanıtım ve açılışını gerçekleştireceğimiz projemiz, K1 alanında Kayseri'de bu yıl, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen tek proje olduğu gibi ayrıca çağımızın en büyük problemlerinden biri olan küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında çalışmalar üretmesi açısından da çok kıymetlidir. Projemiz sayesinde okulumuz, uluslararası deneyim kazanacak, bu deneyimler öğretmenlerimiz vasıtasıyla eğitime entegre edilecek, öğrencilerimizin en üst düzeyde faydalanmaları sağlanacaktır. Çevre bilinci kazandırmak adına okulumuz adına okulumuz öncülüğünde büyük bir adım atılmış olacaktır."

Program proje yöneticileri Selin Sengir Uslu ve Zeynep Özokutan ve hayırsever Osman Ulubaş'ın konuşmasının ardından sona erdi.