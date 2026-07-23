Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız, Sıcak Asfalt Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız, Sıcak Asfalt Çalışmalarını İnceledi

23.07.2026 11:36  Güncelleme: 12:55
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Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, Orhan Kemal Bulvarı'ndaki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi ve eşit hizmet anlayışıyla yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, Orhan Kemal Bulvarı'ndaki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Yıldız, "Ceyhan'ın her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla çalışmaya, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması için yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Ceyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Küçükkırım, Yarsuat ve Belediye Evleri mahallelerinin yoğun olarak kullandığı Orhan Kemal Bulvarı'nda, doğal gaz altyapı faaliyerlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki çift yolda sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Atatürk Mahallesi 628 Sokak ile Büyükkırım Mahallesi Yücekök Caddesi'nde de sıcak asfalt çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

YILDIZ ÇALIŞMALARIN STARTINI VERDİ

Başkan Vekili Yıldız, sıcak asfalt çalışmalarının başladığı Orhan Kemal Bulvarı'nda incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Çalışmaların startını veren Yıldız, daha sonra mahallede faaliyet gösteren esnafı ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldız, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, belediye olarak hizmet üretmeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Yıldız, seçim öncesinde verilen sözleri birer birer hayata geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

"Ceyhan'da yapılmayan yol bırakmayacağız demiştik. Bugün de bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Doğalgaz altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde vakit kaybetmeden asfalt yenileme çalışmalarını başlatıyoruz. Orhan Kemal Bulvarı, üç mahallemizin ortak kullandığı en önemli güzergahlardan biri. Burada başlattığımız çalışmaların yanı sıra Atatürk Mahallemizde 628 Sokak ile Büyükkırım Mahalle'mizde Yücekök Caddesi'nde de sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Ceyhan'ın her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla çalışmaya, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması için yatırımlarımıza devam edeceğiz."

VATANDAŞLARDAN YILDIZ'A TEŞEKKÜR

Vatandaşlar da doğal gaz altyapı çalışmalarının ardından yolların kısa sürede yenilenmesinin önemli bir hizmet olduğunu belirterek, "Verilen sözlerin yerine getirilmesinden memnunuz. Yıllardır kullanılan bu yol artık çok daha güvenli ve konforlu olacak. Başkan Vekilimiz Sevil Aydar Yıldız'a ve belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ekiplerin, ilçe genelinde belirlenen program dahilinde sıcak asfalt ve yol yenileme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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