Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

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(ADANA)- Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Engeller bedende değil, zihinlerdedir. Bu anlayışla Ceyhan'da engelleri birlikte aşıyor, sevgi ve dayanışmayla daha güçlü bir toplum inşa ediyoruz" dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek dayanışma çağrısında bulunan Başkan Aydar, erişilebilir bir kent anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

"Engelleri birlikte aşıyor, sevgi ve dayanışmayla daha güçlü bir toplum inşa ediyoruz"

Başkan Aydar, yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Sevgi varsa, engel yoktur! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, toplum olarak engelli bireylerimizin yanında olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Onların haklarını savunmak, hayatlarını kolaylaştırmak ve eşit bir yaşam sunmak hepimizin görevi. Engeller bedende değil, zihinlerdedir. Bu anlayışla Ceyhan'da engelleri birlikte aşıyor, sevgi ve dayanışmayla daha güçlü bir toplum inşa ediyoruz."

Engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını artırmak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Aydar, belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Ceyhan Belediyesi'nin engelli bireyler için erişilebilir kent çalışmaları ve destek projeleriyle örnek bir yaklaşım sergilediğini de ekleyen Başkan Aydar, vatandaşları empati ve farkındalıkla hareket etmeye davet etti.