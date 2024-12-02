Ceyhan Belediye Basketbol Akademisi Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı

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(ADANA)- Türkiye Basketbol Kadınlar Bölgesel Ligi'nde mücadele eden Ceyhan Belediye Basketbol Akademisi, sahasında ağırladığı TED Ankara Koleji'ni 68-67'lik skorla mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkardı.

Takımlar, Ceyhan Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Ceyhan Belediye Basketbol Akademisi, ilk periyodu 27-18 önde kapattı. Ancak TED Ankara Koleji ikinci periyotta farkı azaltarak, devreye 43-39'luk skorla gidilmesini sağladı. Üçüncü periyotta savunma direncini artıran ev sahibi ekip, son periyotta rakibinin geri dönüş çabalarına rağmen 68-67'lik skorla sahadan galip ayrılmayı başardı.

Karşılaşmanın sona ermesiyle tribünler ve takım büyük bir sevinç yaşadı. Taraftarlar, oyuncularla birlikte galibiyeti kutlarken, spor salonu coşku dolu anlara sahne oldu.

"Bu galibiyeti tüm Ceyhan halkına armağan ediyoruz"

Maçın ardından bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Ercan Tosun, takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tosun, "Takımımız bugün sahada büyük bir mücadele örneği gösterdi. Bu galibiyeti başta taraftarlarımız olmak üzere tüm Ceyhan halkına armağan ediyoruz. Ceyhan'ımızı sporla daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Takıma galibiyet katkısı

Maç sonrası yöneticilerden önemli destek açıklamaları geldi. Kulüp Başkanı Ercan Tosun, takıma 25 bin TL ikramiye sözü verirken, Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Aydar 50 bin TL, Ceyhan 1967 Futbol Kulübü Başkanı Fahrettin Varlı 25 bin TL, Akademi yöneticilerinden Avukat Serdar Özel ise 50 bin TL katkıda bulunacağını duyurdu.