Ceyhan Belediyesi, Atatürk'ü Andı - Son Dakika
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Ceyhan Belediyesi, Atatürk'ü Andı

Ceyhan Belediyesi, düzenlediği etkinlikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Programa katılanlar, Atatürk'ün sevdiği türküleri dinledi ve 'Nutuk' eseri hediye edildi.

11.11.2024 16:42
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(ADANA)- Ceyhan Belediyesi, düzenlediği programla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Program kapsamında Atatürk'ün sevdiği türküler Ceyhan Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ve Musiki Severler Derneği tarafından seslendirildi. Vatandaşlara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini kaleme aldığı "Nutuk" eseri hediye edildi.

Ceyhan Belediyesi, düzenlediği programla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Anma programında Ceyhan Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ve Musiki Severler Derneği sahne alarak, Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi.

Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Atatürk'ün gösterdiği yolda yürümekten gurur duyuyoruz. Cumhuriyet'imizin kurucusunu rahmetle anıyor, mirasına sahip çıkıyoruz" dedi.

Etkinlik sonunda katılımcılar, Atatürk'ün sevdiği türkülerle duygusal anlar yaşadı. Etkinliğe katılan vatandaşlara "Nutuk" eseri hediye edildi.

Kaynak: ANKA

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