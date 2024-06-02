Ceyhan Belediyesi LGS Sınavına Giren Öğrencilere Destek Verdi

Güncel

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavına giren öğrenciler için sınav merkezlerinin önünde stantlar kurarak öğrencilere su, kek ve meyve suyu dağıttı.

Ceyhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kent genelinde LGS sınavının yapıldığı toplam 7 okulun önünde öğrenciler ve veliler için stant kurdu. İlçede sınava giren 2 bin 18 öğrenciye su, kek ve meyve suyu dağıtılırken; okul önlerinde çocuklarını bekleyen velilere de ikramda bulunuldu.

Gençlerin her zaman destekçisi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Kadir Aydar, şöyle konuştu:

"Kadir ağabeyleri olarak her zaman gençlerimizin yanında oldum, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğim. LGS sınavına giren öğrenci kardeşlerimiz bu süreçte çok çalıştılar. Heyecanla bugünü beklediler. Biz de öğrenci kardeşlerimizi ve ailelerini yalnız bırakmak istemedik. Sınava giren öğrenci kardeşlerimize ve onları heyecanla bekleyen velilerimize su, kek ve meyve suyu ikramında bulunduk. Bu vesile ile sınava giren tüm öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum."