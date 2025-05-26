Ceyhan Belediyesi Müteahhitlerle Toplantı Düzenledi - Son Dakika
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Ceyhan Belediyesi Müteahhitlerle Toplantı Düzenledi

26.05.2025 17:26
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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, müteahhitlerle bir araya gelerek inşaat sektörü sorunlarını ele aldı. Toplantıda imar, ruhsat ve denetim süreçleri gibi konular değerlendirildi.

(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ilçede faaliyet gösteren müteahhitlerle bir araya geldi. Toplantıda, ilçedeki inşaat sektörüyle ilgili sorunlar masaya yatırıldı.

Aydar, Zübeyde Hanım Balo Salonu'nda düzenlenen toplantıda Ceyhan Müteahhitler Birliği Başkanı Yusuf Erdoğan ve çok sayıda müteahhit ile bir araya geldi. Toplantıda, Ceyhan'da imar planlarından ruhsat süreçlerine, altyapıdan denetim mekanizmalarına kadar birçok konu ele alındı, görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı öncesinde konuşan Aydar, "Ceyhan'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek istiyoruz. Sizlerin sorunlarını dinlemek için buradayız. Ne sorununuz varsa hepsini tek tek dinlemeye hazırım. Amacımız belediye olarak işlerinizi kolaylaştırmak, aynı zamanda kent estetiğini ve güvenliğini gözeten projelere öncelik vermek. Bu yüzden istişareye büyük önem veriyoruz. Bu toplantı akşama kadar sürecekse akşama kadar, iki gün sürecekse iki gün burada sizi dinlemeye hazırım" dedi.

Söz alan her müteahhiti dinleyip not alan Aydar, şunları söyledi:

"Müteahhitler, belediyenin çözüm ortağı gibidir. Yanında çalışan bir sürü insan var… Müteahhitler belediyeye geldiğinde siyasi görüşüne, özel hayatına hatta başkanla diyelim sorunu var, yine o müteahhitin işlemleri kanunlar çevresinde en hızlı şekilde yapılacak.  Babamın şirketi başta olmak üzere kimin vergi borcu varsa herkese aynı işlemler yapılmaktadır. Araya birilerini koymaya çalışarak haczin kaldırılmasını istemeyin, vergi dairelerinde sistem ne işe Ceyhan Belediyesi'nde de sistem aynıdır. Bir de buradan sizlere şunu söyleyeyim: takipçilerin sizlerden para isteyerek, 'Ben belediyedeki işinizi çözerim' derlerse böyle bir şey bugüne kadar olmadı, olmayacak. Zaten olacak bir iş varsa yani imara uygun bir işse zaten olur, olmayacak bir iş asla olmaz. Olduğuna şahit olursanız bana söyleyin savcılığa kendi elimle vereceğim. Burada kimseye öncelik tanımayız."

Müteahhitler de sorunlarını doğrudan iletme fırsatı bulmalarından ve belediyenin çözüm odaklı yaklaşımından duyduklarını memnuniyet dile getirdi.

Toplantılar sürecek

Toplantı sonunda, inşaat sektöründeki bazı bürokratik engellerin kaldırılması, denetim süreçlerinin hızlandırılması ve imar uygulamalarında şeffaflığın artırılması yönünde adımlar atılması kararlaştırıldı.

Ceyhan Belediyesi, sektör temsilcileriyle düzenli aralıklarla bir araya gelerek istişare toplantılarını sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ceyhan Belediyesi Müteahhitlerle Toplantı Düzenledi - Son Dakika

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