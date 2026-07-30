Ceyhan Belediyesi\'nden gıda güvenliği için sıkı denetim

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren kasap ve tavuk satış işletmelerine yönelik denetim yaptı, hijyen koşulları, ürünlerin son tüketim tarihleri ile fiyat tarifeleri titizlikle incelendi.

Ceyhan Belediyesi Zabıta ekiplerince, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde, işletmelerin mevzuata uygunluğu denetlendi, tüketici haklarının korunmasına yönelik inceleme yapıldı.

Denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı, eksikliklerin giderilmesi için yasal süreçler başlatıldı.

"HALK SAĞLIĞI KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının, belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Yıldız, "Hemşehrilerimizin sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak adına zabıta ekiplerimiz sahada denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Hijyen kurallarına ve yasal mevzuata uygun hareket eden esnafımızın her zaman yanındayız. Ancak vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak hiçbir ihmale de müsamaha göstermeyeceğiz. Ceyhan'da güvenli ve sağlıklı gıda tüketimi için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Ceyhan Belediyesi'nin, halk sağlığını tehdit edebilecek unsurların önüne geçmek ve güvenilir alışveriş ortamını korumak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.