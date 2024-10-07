Ceyhan Belediyesi'nden Halihazır İmar Planı: Kaçak Yapılaşmaya Son! - Son Dakika
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Ceyhan Belediyesi'nden Halihazır İmar Planı: Kaçak Yapılaşmaya Son!

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Ceyhan Belediyesi, ilçenin imar durumunu düzenleyen Halihazır İmar Planı'nı tamamladı. Başkan Kadir Aydar, bu çalışmanın kaçak yapılaşmayı önleyeceğini ve depreme dayanıklı binaların inşasına zemin hazırlayacağını açıkladı.

07.10.2024 11:59  Güncelleme: 12:06
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(ADANA)- Ceyhan Belediyesi, ilçenin güncel imar durumunu kapsayan 'Halihazır İmar Planı'nı tamamladı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma, ilçenin yapılaşma ve imar süreçlerini düzenleyerek kaçak yapılaşmanın önüne geçmeyi ve depreme dayanıklı binaların inşasına zemin hazırlamayı hedefliyor.

Belediye Başkanı Kadir Aydar ve İmar Müdürlüğü ile birlikte yürütülen projeyle, Ceyhanlı vatandaşların imar durumu hakkında güncel bilgiye kolaylıkla ulaşabileceği açıklandı. Bu kapsamda, ilçede hangi bölgelerde ne tür inşaatların yapıldığını ve inşaatların hangi imar şartlarına uygun olması gerektiğini gösteren yeni plan hayata geçirildi.

"Kaçak yapılaşmanın önüne geçeceğiz"

Başkan Aydar, bu çalışmanın Ceyhan'ın sağlıklı bir şekilde gelişmesi için büyük bir adım olduğunu belirterek, "Bu halihazır planı sayesinde kaçak yapılaşmanın önüne geçeceğiz ve depreme dayanıklı, modern binaların yapılmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımızın sağlığı ve can güvenliği bizim önceliğimiz" dedi.

Başkan Aydar, yalnızca yol ve park yapmanın ötesinde Ceyhan'ın şehirleşme sürecine yön verecek adımlar attıklarını vurguladı. Aydar, Halihazır Plan çalışması ile ilçedeki inşaat faaliyetleri daha düzenli ve denetimli bir şekilde ilerleyeceğini belirterek, "Yaptığımız bu plan çalışması Ceyhan'ın geleceği için atılan tarihi bir adımdır. Deprem güvenliği ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi bu projenin en önemli sonuçları arasında yer alacak" diye konuştu.

24 yıl aradan sonra yapılan kapsamlı imar düzenlemesi ile, ilçenin planlı ve güvenli yapılaşmasının sağlayacağı bildirildi.

Ceyhan Belediyesi\'nden Halihazır İmar Planı: Kaçak Yapılaşmaya Son!
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ceyhan Belediyesi'nden Halihazır İmar Planı: Kaçak Yapılaşmaya Son! - Son Dakika

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