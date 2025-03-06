Ceyhan Belediyesi'nden İftar Projesi: Evlere Yemek Servisi

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(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, bu yıl ilçede ramazan ayında iftar çadırı kurulması yerine evlere yemek servis edeceklerini belirterek, "İftar çadırına genelde aynı kişiler katılıyor. Bunun yerine başvuruda bulunan ve tespit ettiğimiz 750 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza her gün yemeklerini elden teslim ediyoruz" dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine aşevinde hazırlanan sıcak yemeklerin personel aracılığıyla birebir ulaştırılması talimatını verdi. Bu kapsamda ramazan ayı boyunca 750 kişilik yemek, doğrudan ihtiyaç sahiplerinin evlerine servis ediliyor.

Aydar, uygulamaya ilişkin, "İftar çadırına genelde aynı kişiler katılıyor. Bunun yerine başvuruda bulunan ve tespit ettiğimiz 750 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza her gün yemeklerini elden teslim ediyoruz. Böylece hem vatandaşlarımız yemeklerini evlerinde yiyor hem de kimse görmeden, rencide olmadan yemeklerini alabiliyor. İhtiyaç sahibi olup iftar çadırına gelemeyen vatandaşlarımızı düşündüğümüz için böyle bir uygulamaya gittik" diye konuştu.

Ramazan ayında belirli noktalarda iftar sofraları da kuracaklarını dile getiren Aydar, "Mübarek ramazan ayını Ceyhan'da tam anlamıyla yaşatmak için belediye olarak üzerimize düşenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu mübarek ayda belirli aralıklarla farklı mahallelerde iftar sofraları kurarak hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz" diye konuştu.

Bu arada, ramazan ayı başlamadan önce her gün 10 bin ekmek dağıtılacağını duyuran Ceyhan Belediyesi, muhtarların talebi üzerine bu sayıyı da 16 bine çıkardı.