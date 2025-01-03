Ceyhan Belediyesi'nden Kapsamlı Temizlik Çalışmaları

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(ADANA) - Ceyhan Belediyesi ekipleri, bir günde dokuz kırsal mahalle, bir merkez mahalle, dört cami ve bir cemevinde kapsamlı temizlik çalışması yaptı. Başkan Kadir Aydar, "Halkımıza temiz ve yaşanabilir bir çevre sunmak bizim için bir görev değil, bir sorumluluktur" dedi.

Ceyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; Yeşildam, Akdam, Ağaçlı, Camuzağılı, Küçük Camuzağılı, Sarıbahçe, Yeşilbahçe, İnceyer ve Çatalhöyük mahallelerinde temizlik çalışmaları yürüttü. Çalışmalar kapsamında çevre düzenlemesi, yol kenarlarının temizliği ve çöp toplama işlemleri yapıldı. Ayrıca trafiğe engel olan ağaçlar budandı; köylerdeki mahalle parklarına yönelik bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi, park alanları daha kullanılabilir hale getirildi.

Merkez mahalle ve ibadethaneler de temizlendi

Merkez mahallelerden Muradiye mahallesinde detaylı temizlik yapılırken, Çatalhöyük Mahalle Camii, Gümürdülü Mahalle Camii, Buğday Camii, Modernevler Mahalle Camii ve Sarıbahçe Cemevi'nde temizlik çalışmaları yapıldı.

Başkan Aydar, çalışmalara ilişkin, "Ceyhan Belediyesi olarak her bir mahallemizin temiz ve düzenli olması için var gücümüzle çalışıyoruz. İbadethanelerimiz ve kamusal alanlarımızın temizliği, vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru açısından büyük önem taşıyor. Ekiplerimiz, Ceyhan'ın her köşesine ulaşmak için koordinasyon içinde çalışmaya devam edecek. Halkımıza temiz ve yaşanabilir bir çevre sunmak bizim için bir görev değil, bir sorumluluktur" diye konuştu.