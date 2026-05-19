Ceyhan Belediyesi'nden park ve meydanlarda kapsamlı temizlik

19.05.2026 09:26  Güncelleme: 10:14
Ceyhan Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı 6 Ocak Kurtuluş Kent Meydanı ile Hüseyin Bulut Parkı’nda kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Ceyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 6 Ocak Kurtuluş Kent Meydanı'nda bulunan çocuk oyun alanları dezenfekte edildi, banklar ve oturma grupları temizlendi, kafeterya ile kütüphane bölümleri hijyen uygulamasından geçirildi.

Vatandaşların keyifle zaman geçirdiği bir diğer önemli yaşam alanı olan Hüseyin Bulut Parkı'nda ise ilaçlı ve tazyikli su kullanılarak kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, ortak kullanım alanlarında düzenli olarak sürdürülen temizlik çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"HEMŞEHRİLERİMİZİN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN ÖNCELİKLİ"

"Parklarımız, meydanlarımız ve sosyal yaşam alanlarımız Ceyhanlı hemşehrilerimizin nefes aldığı, çocuklarımızın güvenle oyun oynadığı çok kıymetli alanlardır. Bu alanların temiz, düzenli ve hijyenik olması bizim için son derece önemlidir. Ekiplerimiz belirli periyotlarla detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriyor. Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

