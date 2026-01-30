Ceyhan Belediyesi Ekipleri Yoğun Yağışın Beraberinde Getirdiği Olumsuzluklara Karşı Teyakkuzda

(ADANA)- Ceyhan Belediyesi, kentte etkisini artıran sağanak yağışlar nedeniyle olası sel ve ani su baskınlarına karşı tüm birimleriyle teyakkuz durumuna geçti.

Ceyhan Belediyesi, kent genelinde etkisini artıran sağanak yağışlar nedeniyle teyakkuza geçti. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde riskli bölgelerde kontrollerini artırdı. Ekipler, mazgal temizliği, su tahliye çalışmaları ve olası olumsuzluklara karşı müdahalelerini sürdürüyor.

"Ekiplerimiz 7/24 görev başında"

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, "Kentimiz genelinde etkisini artıran yağışlar nedeniyle tüm ekiplerimiz sahada ve teyakkuz halindedir. Olası sel ve su baskınlarına karşı riskli noktalar yakından takip edilmekte, gerekli müdahaleler anında yapılmaktadır. Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği bizim önceliğimizdir. Ekiplerimiz 7/24 görev başındadır" diye konuştu.

Ceyhan Belediyesi, yağışların etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı süreci yakından takip ederek, kentte yaşamın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.