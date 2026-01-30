Ceyhan Belediyesi Ekipleri Yoğun Yağışın Beraberinde Getirdiği Olumsuzluklara Karşı Teyakkuzda - Son Dakika
Ceyhan Belediyesi Ekipleri Yoğun Yağışın Beraberinde Getirdiği Olumsuzluklara Karşı Teyakkuzda

30.01.2026 11:51  Güncelleme: 13:05
Ceyhan Belediyesi, şehirde artan sağanak yağışlar nedeniyle olası sel ve su baskınlarına karşı tüm ekipleriyle teyakkuz durumuna geçerek, riskli bölgelerde kontrolleri artırdı.

(ADANA)- Ceyhan Belediyesi, kentte etkisini artıran sağanak yağışlar nedeniyle olası sel ve ani su baskınlarına karşı tüm birimleriyle teyakkuz durumuna geçti.

Ceyhan Belediyesi, kent genelinde etkisini artıran sağanak yağışlar nedeniyle teyakkuza geçti. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde riskli bölgelerde kontrollerini artırdı. Ekipler, mazgal temizliği, su tahliye çalışmaları ve olası olumsuzluklara karşı müdahalelerini sürdürüyor.

"Ekiplerimiz 7/24 görev başında"

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, "Kentimiz genelinde etkisini artıran yağışlar nedeniyle tüm ekiplerimiz sahada ve teyakkuz halindedir. Olası sel ve su baskınlarına karşı riskli noktalar yakından takip edilmekte, gerekli müdahaleler anında yapılmaktadır. Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği bizim önceliğimizdir. Ekiplerimiz 7/24 görev başındadır" diye konuştu.

Ceyhan Belediyesi, yağışların etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı süreci yakından takip ederek, kentte yaşamın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

Ceyhan Belediyesi Ekipleri Yoğun Yağışın Beraberinde Getirdiği Olumsuzluklara Karşı Teyakkuzda

13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
SON DAKİKA: Ceyhan Belediyesi Ekipleri Yoğun Yağışın Beraberinde Getirdiği Olumsuzluklara Karşı Teyakkuzda - Son Dakika
