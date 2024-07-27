Ceyhan Belediyesi'ne yeni başkan yardımcısı atandı - Son Dakika
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Ceyhan Belediyesi'ne yeni başkan yardımcısı atandı

Ceyhan Belediye Başkan Yardımcılığına, 35 yıl hakimlik tecrübesinin ardından emekli olan Ayşe Sarısu getirildi. Sarısu'nun göreve başlamasıyla birlikte Ceyhan için yeni projelerin hayata geçirileceği belirtildi.

27.07.2024 12:12
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(ADANA)- Ceyhan Belediye Başkan Yardımcılığına, 35 yıl hakimlik tecrübesinin ardından emekli olan Ayşe Sarısu getirildi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar,  Ayşe Sarısu'nun göreve başlamasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ayşe Sarısu başkanım hukuk başta olmak üzere mücadeleci ruhu, çalışma azmi, deneyim ve bilgisi ile belediyemize büyük katkılar sağlayacaktır. Akyaka'da Nail Çakırhan örneğini hepimiz biliyoruz. Kendisinin aramıza katılmasıyla birlikte Ceyhan için yürüttüğümüz projelerde daha güçlü ve kararlı adımlar atacağız. Ayşe Sarısu, meslek yaşamı boyunca yargı alanında edindiği geniş tecrübe ve bilgi birikiminin yanı sıra, YARSAV ve Yargıçlar Sendikası'nda başkanlık dahil yaptığı çalışmalarla yakından tanınan mücadeleci bir isim. Emekli olduktan sonra kamu hizmetine devam etme kararı alan Sarısu, Ceyhan Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak" dedi.

Göreve başlayan Ayşe Sarısu ise, "Ceyhan Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktan büyük onur duyuyorum. Yılların verdiği tecrübe ile Başkanımız Kadir Aydar'ın Ceyhan için hayal ettiği projelere destek olmak için çalışacağım. Başkanımızın adaletli, hakkaniyetli, çoğulcu, insan odaklı ve sosyal belediyecilik anlayışı ile birlikte 'Ceyhan Modeli Belediyeciliği tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Literatüre bu terimi yerleştirmeye kararlıyız. Bu hedefimize ulaşmak için durmadan yorulmadan el ele verecek, bereketli topraklarda çağdaş ve müstesna bir medeniyet inşa edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ceyhan, Politika, Güncel, Son Dakika

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