Ceyhan Belediyesi Ramazan Ayında 450 Bin Ekmek Dağıtacak
Ceyhan Belediyesi Ramazan Ayında 450 Bin Ekmek Dağıtacak

20.02.2026 16:26  Güncelleme: 17:44
Ceyhan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara günde 15 bin ekmek dağıtma kararı aldı. Toplamda 450 bin ekmeğin dağıtılacağı projeyle dayanışma ve sosyal destek amaçlanıyor.

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başlattığı uygulama kapsamında her gün 15 bin ekmeği ücretsiz dağıtacak. Belediye, ramazan ayı boyunca toplam 450 bin ekmek dağıtımı gerçekleştirecek.

Ceyhan Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Belediye tarafından başlatılan uygulama kapsamında her gün 15 bin ekmek vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılacak. Ramazan ayının ilk gününde ilçe genelinde belirlenen 16 ayrı noktada dağıtım başladı.

Ekmek dağıtımına Ceyhan Belediye Başkanvekili Sevil Aydar Yıldız da katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Dağıtım noktalarında vatandaşlarla sohbet eden Yıldız, uygulamanın dayanışmanın güçlü bir örneği olduğunu belirtti.

"Ramazan paylaştıkça güzel"

Başkan Sevil Aydar Yıldız, "Ramazan ayı birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. Hiçbir hemşehrimizin sofrasında eksik olmaması için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Kadir Aydar'ın geçtiğimiz yıl başlattığı bu anlamlı projeyi bu yıl da aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Her gün 16 farklı noktada gerçekleştirdiğimiz dağıtımlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bizler sosyal belediyeciliği yalnızca belirli günlerde değil yılın her anında görev kabul ediyoruz. Ancak ramazan ayı, dayanışmanın en güçlü hissedildiği zamanlardan biri. Bu nedenle ekiplerimiz sahada aktif şekilde görev yapıyor. Amacımız hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmemesi, sofraların bereketle dolmasıdır. Ceyhan'da paylaşmanın ve kardeşliğin büyümesi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimize hayırlı ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Ceyhan, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceyhan Belediyesi Ramazan Ayında 450 Bin Ekmek Dağıtacak - Son Dakika

