Ceyhan Belediyesi, Sunay Akın'ı sevenleriyle buluşturdu - Son Dakika
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Ceyhan Belediyesi, Sunay Akın'ı sevenleriyle buluşturdu

Ceyhan Belediyesi, Sunay Akın\'ı sevenleriyle buluşturdu

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, yazar ve şair Sunay Akın'ı ilçe sakinleriyle buluşturdu. Akın, 'Cumhuriyet Yolunda' isimli gösterisiyle tarihin bilinmeyen yönlerini anlattı.

20.05.2024 11:14  Güncelleme: 12:43
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(ADANA)- Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, yazar ve şair Sunay Akın'ı sevenleriyle buluşturdu. Sanatçı 'Cumhuriyet Yolunda' isimli gösterisiyle tarihin bilinmeyen yönlerini kendine has üslubuyla anlattı.

Ceyhan Belediyesi, kültür sanat etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda yazar ve şair Sunay Akın, ilçe sakinleriyle Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde 'Cumhuriyet Yolunda' gösterisiyle bir araya geldi.

Sanatçı, gösterisiyle Cumhuriyet'in kuruluşundan önce yaşanan tarihi anları ve bağımsızlığa ışık tutan bilgileri paylaştı.

Geçmişten günümüze Cumhuriyet'i anlattı

Konuşmasına 1500'lü yıllarda yaşamış Gök Bilimci Galileo Galilei ve Türk astronomi uzmanı Takiyüddün ile başlayan Sunay Akın, "Takiyüddün Efendi 1500'lü yılların ikinci yarısında İstanbul'daki rasathanesinde yapmış olduğu gökyüzü haritaları Galileo'dan çok daha doğruydu. Dünyanın en doğru gökyüzü haritaları 1500'lü yılların ikinci yarısında bir Türk astronomi uzmanı tarafından İstanbul'da yapılmıştır.  Cumhuriyet'in hayatımıza kattığı değerler, kazanımlar taşıran damladır. Taşıran damla en güzel damladır ama o taşan damla var ya kendinden önce biriken damlalarla yükselir. Şu çok büyük bir yanılgı ve bilgi kirliliğidir, kasıtlı olarak söyleniyor: 'Cumhuriyet'in hayatımıza kattığı değerler örfümüze, adetimize, geleneklerimize ve atalarımıza aykırı. Dışarıdan geldi.' Bunu söyleyenlere ben diyorum ki; 'Sen cahilsen Cumhuriyet'in bir suçu yok. Sen karanlıkta kal"' dedi.

"Hemşehrilerimizi kültürel etkinliklerden yoksun bırakmayacağım"

Ceyhan'lıların kültürel etkinliklere verdiği önemi gördüğünü belirten Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Ceyhanlı hemşehrilerimiz kültürel etkinliklere geçmişten gelen ilgisi yadsınamaz. Kültürel etkinliklere önem veren hemşehrilerimizi Cumhuriyet ve Atatürk aşığı Yazar ve Şair Sunay Akın ile buluşturduk. Ceyhan Belediyesi olarak imkanlarımız doğrultusunda hemşerilerimizi kültürel etkinliklerden yoksun bırakmamaya özen göstereceğim" diye konuştu.

Gösteri sonunda Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan İlçe Başkanı Caner Aydar, sanatçı Sunay Akın'a çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA

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